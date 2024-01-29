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Каждый пятый самарец хотя бы раз помогал одноклассникам с трудоустройством

29 января 2024 13:45
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Каждый пятый самарец хотя бы раз помогал одноклассникам с трудоустройством

Мужчины чаще используют дружбу с одноклассниками в целях трудоустройства. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

В первую субботу февраля в школах традиционно проходят вечера встреч выпускников. Каждый второй самарец старше 18 лет поддерживает общение со своими одноклассниками. 30% посещают встречи выпускников.

9% горожан устраивались на работу с помощью бывших одноклассников. 22% хотя бы раз помогали своим однокашникам с трудоустройством: кто советом и консультацией, а кто — прямой протекцией.

За помощью с трудоустройством лучше обращаться к одноклассникам, а не одноклассницам: тех, кто по-приятельски помогал найти работу, среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин.

Число тех, кто общается с бывшими одноклассниками и встречается с ними, растет с увеличением возраста опрошенных. Запрашивать помощь в трудоустройстве и помогать с работой однокашникам также чаще приходилось тем, кто старше.

Время проведения: 24—26 января 2024 года

Теги: Опрос

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