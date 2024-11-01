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Каждый пятый россиянин заказывает продукты для здорового питания в сервисах доставки

1 ноября 2024 13:16
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Каждый пятый россиянин заказывает продукты для здорового питания в сервисах доставки

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер провел опрос среди россиян и выяснил, как жители страны относятся к ведению здорового образа жизни. Врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина рассказала, что такое здоровое питание и что ещё важно для физического благополучия.

96% опрошенных россиян так или иначе придерживаются принципов ЗОЖ: регулярно занимаются физической активностью (69%), соблюдают режим сна (56%), отказываются от курения (55%), фастфуда (52%) и алкоголя (52%).

В среднем стоимость здорового образа жизни, куда входят траты на спорт и питание, в России обходится в 8 147 рублей в месяц. При этом в столице России средняя сумма в месяц составляет 9 634 рубля.

Что касается возрастных групп, то молодые люди в возрасте 18-24 лет в среднем тратят 9 475 рублей, в то время как представители группы 25-34 лет – около 8 987 рублей.

Елена Чуракина, врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании СберЗдоровье:

«С точки зрения медицины здоровое питание — это пища, которая обеспечивает рост и развитие организма, его полноценную жизнедеятельность, а также профилактику заболеваний. Для обеспечения здорового образа жизни важны регулярные приемы пищи примерно раз в 4 часа, наличие в рационе белковых, злаковых, молочных продуктов, овощей и фруктов, орехов и семян. Важно помнить, что большие перерывы между приемами пищи приводят к скачкам уровня глюкозы в крови. Также нужно пить чистую питьевую воду и делать это по мере возникновения чувства жажды, а не заставлять себя употреблять какое-то определенное количество воды.  Кроме этого,  важно обеспечить себе качественный сон на протяжении порядка 7-8 часов и регулярную физическую активность средней интенсивности не менее 150-300 минут в неделю или не менее 75–150 минут нагрузки высокой интенсивности, если нет противопоказаний».

Почти половина (47%) респондентов отмечает недостаток мотивации и силы воли при попытке перейти на здоровый образ жизни. У более трети опрошенных не хватает времени на приготовление еды (38%) и физическую активность (36%). 32% россиян испытывают сложности в составлении здорового рациона, а 25% – не знают, как правильно следовать принципам ЗОЖ.

Тяжелее всего россиянам отказаться от сладкого (64%), жареного (49%), мучного (43%) и фаст-фуда (24%). При этом мужчинам сложнее исключить из своего рациона жареную еду (60%), а женщинам — сладкую (67%).

Для приготовления пищи опрошенные россияне чаще всего предпочитают заказывать продукты и самостоятельно готовить здоровую еду (89%). При выборе товаров в первую очередь обращают внимание на свежесть (78%),  качество и состав (75%), цену (59%) и калорийность (35%).

Каждый пятый респондент (22%) покупает все товары или готовую еду в сервисах доставки: 41% делают это несколько раз в неделю и почти столько же (40%) несколько раз в месяц. Сервисы доставки, по мнению респондентов, помогают разнообразить рацион питания (69%), выбирать полезные продукты (68%) и освобождать время для физической активности (42%).

 

Теги: Опрос

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