Каждый пятый курящий самарец использует только электронные испарители

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные самарцы.

Работодатели все чаще практикуют выделение специальных мест, где никотинозависимые сотрудники могут курить как классические табачные изделия, так и электронные сигареты. В целом же курение обычных сигарет сегодня запрещено только в 14% компаний, вейпов — в 26%.



Среди никотинозависимых самарцев 20% используют только электронные испарители, 13% — курят и вейпы, и обычные сигареты.



У женщин вейпы более популярны, чем у мужчин. Горожане до 34 лет выбирают электронные устройства, а те, кто старше 45 лет, — обычные табачные изделия.



Вопрос о запрете вейпов, неоднократно предлагаемый на обсуждение законотворцам, повысил число негативно настроенных к электронным испарителям среди некурящих и сторонников классических табачных изделий. И те, и другие стали чаще разделять мнение о вреде курения вейпов как для их владельцев, так и для окружающих.



Время проведения: 10—26 сентября 2023 года