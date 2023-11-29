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Каждый одиннадцатый самарец встретит новый год на работе

29 ноября 2023 15:41
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2% планируют праздновать новый год на уличных гуляниях, за границей или на туристической базе.

В новогоднюю ночь большинство самарцев планирует собраться с семьей или друзьями дома. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, где горожане будут встречать 2024 год. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане.

75% самарцев планируют встречать новый год дома. Работать в новогоднюю ночь будут 9% горожан, причем мужчины чаще женщин отметят наступление нового года на рабочем посту (14% против 4% соответственно). Встречать 2024 год в других городах России планируют 7% респондентов, в гостях — 5%. Выбраться на новый год за город, на дачу или в деревню собираются 2% опрошенных. Еще 2% планируют праздновать новый год на уличных гуляниях, за границей или на туристической базе.

Теги: Опрос Самара

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