Каждый десятый самарец (10%) готов приобрести квартиру-студию, чтобы иметь собственное жилье

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Компания Level Group провела исследование, чтобы выяснить, как самарцы относятся к покупке компактных квартир и насколько такая жилплощадь комфортна для жизни по их мнению. Как показал опрос, каждый десятый самарец (10%) готов приобрести даже малогабаритную квартиру-студию (меньше 28 кв.м), чтобы иметь собственное жилье. Категорически нет высказался каждый второй (74%). Еще 16% затрудняется ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство опрошенных (66%) не готовы потратить на квартиру-студию больше 6 млн рублей. И только каждый пятый (20%) согласен купить малометражную квартиру за сумму до 10 млн рублей. Еще 4% опрошенных готовы заплатить от 10 до 15 млн рублей.

Опрошенные также рассказали, какой платеж по ипотеке были бы готовы выплачивать. Каждый пятый (20%) назвал сумму до 40 тыс. рублей. От 40 до 60 тыс. рублей готовы платить 28% респондентов. Еще 19% назвали сумму от 60 до 80 тыс. рублей. Более 80 тыс. рублей готовы выплачивать только 3% респондентов.

Любопытно, что каждый второй опрошенный (52%) не готов пожертвовать инфраструктурой, чтобы уложиться в бюджет. Транспортную доступность как самый важный критерий назвали 25% опрошенных. Еще 22% ставят в приоритет квадратные метры - даже в ущерб транспортной доступности и инфраструктуре.

Выяснилось, что только 8% респондентов считают, что компактная квартира комфортна для постоянного проживания. Подавляющее же большинство опрошенных (58%) при неограниченности бюджета сделали бы выбор в пользу просторной квартиры от 70 до 100 кв.м. Каждый пятый (17%) назвал квартиру площадью от 50 до 70 кв.м. И только 11% - менее 50 кв.м. Еще 14% хотели бы приобрести квартиру более 100 кв. м.

Среди причин выбора малогабаритной квартиры каждый второй назвал планы на получение дохода с недвижимости: 48% опрошенных уверены, что квартиру-студию легко сдать в аренду или перепродать. А каждый третий респондент (30%) убежден в выгоде от такой покупки: по их мнению стоимость студии намного дешевле однокомнатной квартиры в той же самой локации.

«По статистике Level Group, квартиры менее 28 кв.м. востребованы у разных категорий покупателей. Часто это молодые люди до 35 лет, не состоящие в браке или люди старше 40 лет, приобретающие квартиры для своих детей. Любопытно также, что студии и однокомнатные квартиры остаются одним из наиболее востребованных форматов жилья при покупке с использованием материнского капитала: в 29% случаев эту меру господдержки используют именно при покупке однокомнатных квартир. При этом квартиры-студии покупают значительно чаще многокомнатных квартир - в 18% случаев», — комментирует пресс-служба Level Group.