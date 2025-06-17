Каждый десятый ребенок из Самары сталкивался с буллингом в детском лагере

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Эксперты компании «Где мои дети» провели исследование, чтобы выяснить, насколько распространена проблема буллинга в детских лагерях.

Исследование показало, что каждый десятый ребенок (10%) сталкивался с буллингом в детском лагере. Из них подавляющее большинство (60%) заявило о травле со стороны других детей, а 40% - со стороны сотрудников лагеря.

35% опрошенных родителей из Самары поделились, что их ребенок не наблюдал буллинга в детском лагере. При этом больше половины родителей (60%) убеждены, что рисков буллинга в детских лагерях стало меньше,чем в их детстве.



“Как показал опрос, каждый третий родитель (34%) в детстве страдал от травли во время поездок в детские лагеря. По этой причине каждый пятый (20%) признался, что не отправляет своего ребенка в такие поездки. Если же ребенок отправляется в детский лагерь, важно заранее провести беседу на тему того, что такое буллинг и как реагировать на него, обсудить личные границы. И самое главное — дать ребёнку понять, что вы всегда на связи и готовы помочь. В случае, если буллинг уже произошел, немедленно обратитесь к администрации лагеря с просьбой принять меры. Можно связаться с руководителем смены — именно он ответственен за решение форс-мажорных ситуаций и по сути является связующим звеном между родителями и администрацией лагеря”, - комментирует Светлана Михайлова, специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети».



Каждый четвертый родитель (26%) убежден, что работники детских лагерей стали внимательнее и добрее, что снижает риски буллинга. Еще 15% ощущают, что дети стали более воспитанными и лояльными к окружающим. При этом 20% все-таки уверены, что в лагерях стало меньше травли, потому что администрация опасается возможных санкций, а потому берет это на свой контроль и проводит соответствующие превентивные меры. Еще 30% остаются пессимистичными и убеждены в том, что рисков травли меньше не стало, а 9% поделились опасениями, что в детских лагерях стало даже опаснее, потому что современные дети стали агрессивнее.