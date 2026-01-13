Каждый четвёртый соискатель Самарской области отметил стабильность в карьере в 2025 году

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди соискателей Самарской области и выяснили, каким оказался 2025 год для их карьеры и трудоустройства. Для 5% жителей Самарской области прошедший год оказался более удачным, чем 2024-й, ещё 25% респондентов сообщили, что их профессиональная ситуация осталась без изменений.



Наиболее позитивно 2025 год оценили специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR — 34% из них отметили улучшение карьерной ситуации. Выше среднего положительные оценки также фиксировались среди работников добычи сырья (32%), сферы безопасности (28%), а также HR, административного персонала и высшего и среднего менеджмента — по 27%.



Четверть соискателей Самарской области сообщили, что в течение 2025 года их положение на рынке труда оставалось стабильным. Чаще всего об этом говорили представители добычи сырья и сферы безопасности (по 28%), финансов и бухгалтерии (27%), медицины и фармацевтики (26%), а также продаж, розничной торговли и рабочего персонала — по 25%.



В то же время больше половины (61%) опрошенных отметили, что 2025 год оказался для них менее благоприятным, чем предыдущий. Такие оценки чаще звучали со стороны специалистов по закупкам (58%), работников ИТ-сферы (56%), а также транспорта, логистики и перевозок (50%). Аналитики отмечают, что подобные настроения во многом связаны с усложнением требований к квалификации и изменением формата работы в ряде профессиональных сфер.



Половина соискателей Самарской области сообщили, что в 2025 году их должность и круг обязанностей не менялись. При этом 11% респондентов рассказали о повышении, ещё 5% — о понижении, 34% затруднились оценить произошедшие изменения.



«В 2025 году чаще всего карьерный рост фиксировался в управленческих и организационных функциях — прежде всего среди высшего и среднего менеджмента, а также в HR и обучении персонала. Кроме того, активные повышения наблюдались в строительстве и недвижимости. Это связано с тем, что компании в Самарской области продолжают адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, усиливают управленческие команды и делают акцент на эффективности процессов, развитии сотрудников и реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. В результате управленческие и межфункциональные навыки становятся одним из ключевых факторов карьерного роста», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Опрос проходил с 4 по 11 декабря 2025 года среди 2027 российских соискателей.