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Каждому пятому жителю России не нравится идея замены зарубежных соцсетей

13 марта 2024 13:07
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Каждому пятому жителю России не нравится идея замены зарубежных соцсетей

Исследовательский центр «Фидбэк» провел социологический опрос об отношении россиян к проектам по импортозамещению иностранных соцсетей и платформ. Исследование проводилось в рамках масштабного проекта “Рейтинг импортозамещения”.  

Большинство довольны результатами импортозамещения

Суммарно 65% опрошенных дали в целом положительную оценку импортозамещению соцсетей. Из них 39% ответили, что “скорее положительно” относятся к достижениям импортозамещения в медиа, еще 26% - однозначно положительно. 

Однако довольно значительный процент имеет другую точку зрения. Суммарно 20% негативно высказались об идее заменить зарубежные сервисы. Из них 14% “скорее отрицательно” относятся к импортозамещению недоступных соцсетей и медиаплатформ, ещё 6% высказались отрицательно. Можно предположить, что это активные пользователи иностранных соцсетей, которые не готовы отказаться от них. 

Еще 15% респондентов не смогли определиться с ответом.

Россиянам также задали вопрос о том, какие из давно функционирующих отечественных соцсетей они считают успешными. 

Лидером стал сервис «ВКонтакте» – его назвали 81% опрошенных. Кроме того, россияне отметили платформу «Дзен», на ее долю пришлось 38% ответов, а также Rutube – 33%. Менее популярны «Одноклассники» – эту соцсеть вспомнили 23% респондентов, и совсем немного голосов у некогда популярных Мой Мир - Mail.ru и «Живого Журнала» – 10% и 3% соответственно. Еще 2% опрошенных назвали соцсеть «МирТесен». 

“ВКонтакте”, как самая популярная российская соцсеть, может стать отправной точкой для создания интерфейса и функционала новых отечественных платформ.  

 

Новые успешные платформы

В лидеры новых отечественных площадок, успешных в сфере импортозамещения, вошли сервисы от «ВКонтакте»: VK Видео и VK Клипы – их назвали 70% и 50% опрошенных соответственно. 

Примечательно, что топ-3 замыкает Yappy – российский аналог TikTok, приложение для просмотра и создания коротких роликов. известное как «русский TikTok». На эту соцсеть пришлась значительная доля ответов пользователей – 27%. 

Восполняют ли отечественные аналоги дефицит медиаплатформ?

Также пользователи дали оценку качества российских соцсетей и медиаплатформ.

Доля тех, кто доволен российскими сервисами, высока – позитивно оценивают качество отечественных социальных сетей суммарно 66% опрошенных. Из них 17% полностью устраивает уровень российских площадок,  еще 49% дали ответ «скорее удовлетворен». 6% затруднились сформулировать свою точку зрения по этому вопросу.

Однако значительна доля тех, кто неудовлетворен работой отечественных платформ - суммарно 28% респондентов. Из них 18% скорее не удовлетворены, ещё 10% высказались о полном недовольстве российскими площадками. Это говорит о наличии уязвимых мест в проектах по их созданию. 

На вопрос, есть ли ощущение дефицита зарубежных соцсетей, суммарно 52% респондентов заявили, что испытали негативные эмоции в связи с уходом иностранных площадок. Из них 23% участников отметили, что “немного расстроились”, для 22% ситуация “стала ощутимой”, а ещё 7% заявили, что ушедших площадок “крайне не хватает”. 

Суммарно 48% респондентов не испытывают негативных эмоций из-за отсутствия доступа к ушедшим платформам. Из них 7% заявили, что пользуются только российскими сервисами и «вообще не заметили изменений». 

Продолжают ли пользоваться зарубежными соцсетями?

Каждый третий опрошенный (33%) продолжает пользоваться заблокированными сервисами с помощью VPN. Это можно объяснить привычностью зарубежных соцсетей и медиаплатформ для российских пользователей. 

Доля тех, кто перешел на аналогичные отечественные платформы, составляет 20%, а 18% сообщили, что отказались от иностранных соцсетей. 

Есть и такие, кто не обращает внимания на страну-создателя платформы, – таких ответов набралось 15%. А 9% сказали, что всегда выбирали и выбирают только отечественные сервисы. Еще 5% участников затруднились ответить. 

Скучают по ушедшим соцсетям

Исследование затронуло также отношение россиян к ушедшим зарубежным соцсетям. В целом пользователи хорошо о них отзываются. 36% одинаково положительно относятся к зарубежным и отечественным платформам, 35% считают, что у этих сервисов не может быть равнозначных российских аналогов. Почти каждый пятый – 19% – сообщил, что не пользовался иностранными социальными сетями.

Только 7% респондентов сообщили, что эти платформы им никогда не нравились, и хорошо, что теперь на рынке будут отечественные приложения. А 3% остались равнодушны к блокировке соцсетей. 

Как показало исследование, многие опрошенные успешно прошли процесс импортозамещения, а значит у российских компаний есть потенциал и новая аудитория, которую можно привлечь. 

Вернуть, как было?

Также участникам соцопроса предложили представить, что иностранные соцсети и медиаплатформы снова без ограничений функционируют в РФ. 

Выяснилось, что в целом предвзятости в отношении этих сервисов у россиян нет. Суммарно 62% респондентов готовы вернуться к их использованию, в том числе 26% на это надеются. 14% опрошенных дали ответ «скорее нет», поскольку уже перешли на отечественные аналоги. 

Принципиальное «нет» возвращению зарубежных соцсетей сказали 12%. 

Другие респонденты либо не являлись пользователями заблокированных сервисов (8%), либо не смогли дать ответ (4%). 

В чем преимущества российских площадок и что можно исправить?

Пользователям был задан вопрос, в чем они видят преимущества отечественных соцсетей в сравнении с иностранными.

Самый популярный ответ – это поддержка местных разработчиков и бизнес (57%), а на втором месте по важности – соответствие платформ российским законам и нормам (48%). 

Кроме того, россияне считают, что использование отечественных разработок может простимулировать интерес к стране и ее культуре (40%). Важным преимуществом также становится удобство – многие отметили, что для входа в локальные соцсети не нужно использовать VPN (39%). Важным пунктом стала возможность продвижения локальных авторов (35%).  Респонденты также уверены, что местные соцсети надежнее защищают персональные данные (31%).

Спросили пользователей и о минусах российских платформ. Больше всего голосов набрал ответ «функции те же, что у иностранных, но хуже реализованы» (35%). Кроме того, респондентов беспокоит малое количество пользователей (31%) и ограниченный функционал (30%). Малое число контентмейкеров - еще один существенный минус (23%). Жалуются россияне и на «баги» (22%), и на отсутствие качественного российского контента (20%). 

Собственно, улучшение функционала – главное, что мотивирует или могло бы замотивировать пользователей переходить на российские сервисы (33%). Почти так же важен уникальный контент (32%) – респонденты говорят, что будь его больше, россияне активнее становились бы отечественными приложениями. Третий фактор мотивации – отрицательный: пользователи сообщили, что завели бы себе аккаунты в российских соцсетях при полной блокировке иностранных (25%).

Исследование проводилось аналитическим центром «Фидбэк» в 2024 году. Выборка: 2 000 человек, география: вся Россия, возраст респондентов: от 18 до 64 лет. Методология: онлайн-анкетирование.  

Теги: Опрос

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