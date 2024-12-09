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Каждого второго самарца приглашали вернуться на предыдущее место работы

9 декабря 2024 13:46
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Каждого второго самарца приглашали вернуться на предыдущее место работы

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций и экономически активные жители города.

3 из 10 компаний в течение последних 12 месяцев приглашали вернуться на прежнее место работы ранее уволившихся сотрудников, и, судя по всему, эта практика успешна, ведь большинству из них удалось вернуть в штат хотя бы некоторых ушедших работников.

54% самарцев получали когда-либо подобное приглашение от предыдущих работодателей. 25% респондентов согласились вернуться. Женщин чаще мужчин зовут на прежнее место работы, при этом представительницы слабого пола чаще отказываются от подобных предложений. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет делились подобными историями чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Работники чаще всего возвращались, когда были предложены достойная зарплата, улучшение условий труда и повышение в должности. Также в топе — хорошие отношения в коллективе. Основная причина тех, кто отказывается вернуться, — тоже деньги: «Возвращаться просят, но не предлагают желаемую ставку. Поэтому извините».

Вспоминая последнее место работы, с которого ушли, 28% опрошенных продемонстрировали готовность вернуться на взаимовыгодных условиях. Мужчины более сговорчивы в этом плане, чем женщины. Больше потенциально готовых вернуться среди горожан старше 45 лет, чем среди тех, кто моложе. На решение в пользу возращения в первую очередь повлияет предложенный доход, улучшение условий труда и смена руководства.

Время проведения: 12 ноября — 6 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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