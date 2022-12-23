86

В связи с погодными условиями каток на площади Славы 23 декабря временно закрыт. Каток возобновит работу 24 декабря с 15 часов.

Каток работает с 15 декабря ежедневно с 11:00 до 23:00. Вход бесплатный.

В новогоднюю ночь каток на площади Славы будет работать круглосуточно.

Заливка и обновление полотна ледового покрытия площадью 2 255 квадратных метров и толщиной порядка 15 см осуществляется ежедневно, что позволяет радовать всех любителей катания на коньках высоким качеством скольжения.

Установленные новогодние декорации, музыкальное сопровождение и световые иллюминации создают праздничное настроение.

Для удобства гостей работает прокат коньков и теплые павильоны для переодевания. Также на выходе с катка установлены точки общественного питания, где каждый сможет согреться горячим чаем и приобрести свежую выпечку.

Фото: ru.freepik.com