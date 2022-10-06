Карта жителя Самарской области стала лидером народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»

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В рамках работы X Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» состоялось награждение лучших электронных сервисов, разработанных для получения государственных услуг по итогам народного голосования, проходившего с 15 по 29 сентября.

В этом году на право стать лучшими сервисами претендовали 84 проекта из 35 регионов. Каждый желающий мог выбрать три, по его мнению, полезных и актуальных сервиса. Победителями стали пять проектов, набравшие наибольшее количество голосов, и первое место из них заняла «Карта жителя Самарской области», Самарская область. Ей было отдано больше всего голосов.

"Карта жителя Самарской области - это уникальный проект не только по своим технологическим функциям, но это еще и социально-ориентированный проект", - говорит Сергей Денисов, руководитель АНО "ЭКиТ" (проект "ТехноДар"). - Такого набора функциональных возможностей нет ни у одной другой карты жителя региона. Самарский проект действительно может заменить собой очень много сервисов. Технологически карта устроена так, что может объединять в себе множество услуг и потребностей клиента, а ее "привязка" к интернет-порталу делает возможности карты безграничными. Лично для меня очень удобно, что на одной карте и зарплата, и кэшбеки, и скидки, и полис ОМС... Знаю, что совсем скоро возможности карты станут еще шире, а значит пользы от нее будет больше".

Самарская область по праву заняла первое место на конкурсе, продемонстрировав свое лидерство. Карта - это проявление заботы, внимания к жителям региона, помноженные на современные технологии.

Напомним, проект «Карта жителя Самарской области» (#картажителясо) реализуется по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова.

"Давайте объединим усилия на благо всех жителей региона и выпустим совместную, единую Самарскую социальную карту, организовав в дополнение к ней мобильное приложение, информирующее, где, когда, в каких сетях, какие скидки и преимущества есть. А нам, органам власти, это даст возможность информировать людей о тех мероприятиях, которые организуют на муниципальном, государственном уровне, чтобы через мобильное приложение, по этой карточке человек мог бесплатно попасть на концерт, выставку, спортивные соревнования, парад, какое-либо другое общественное мероприятие», – сказал Глава региона в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона 3 февраля 2020 г."

На сегодня к проекту уже присоединилось более 35 тысяч жителей нашего региона. Из них 35% приходится на Самару, 25% – на Тольятти и около 40% – на остальные муниципалитеты. Сервис создан на базе карты «Мир». Держателям Карты жителя доступно проведение банковских операций, оплата проезда в общественном транспорте, использование государственных электронных сервисов, а также предъявление Карты жителя в качестве полиса ОМС. Карта жителя позволяет воспользоваться более чем 150 предложениями от партнёров проекта в рамках программы лояльности.

Для справки.

Премия Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» была учреждена в 2019 году с целью получения обратной связи от жителей, непосредственных пользователей сервисов. Сегодня это одна из самых престижных премий в ИТ-сфере в России. Как правило, региональные проекты-победители помогают в разных сферах жизни: записаться на прием к врачу, найти родственника, пропавшего в Великую Отечественную войну, узнать о льготах определенным категориям граждан, получить субсидию на создание и развитие бизнеса, оформить охотничий билет и другие.