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«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
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«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения

22 июля 2025 16:11
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В ходе беседы ребята задавали множество вопросов, делились своими историями из жизни и рассказали гостям о своих увлечениях в летний период.

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники Самарского региона проводят беседы с подрастающим поколением, направленные на профилактику детского травматизма и повышение правовой грамотности несовершеннолетних.

Так, в Тольятти старший специалист группы по связям со СМИ Управлении МВД России по г. Тольятти Ирина Полякова, ведущий корреспондент территориального органа внутренних дел Екатерина Милованова и представитель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Светлана Лященко напомнили подшефным из детского дома «Дельфин» о правах и обязанностях несовершеннолетних.

Сотрудники полиции предупредили ребят об ответственности за преступления и правонарушения и призвали подростков уважительно относиться к окружающим, напомнив о запрете размещения в сети Интернет информации, разжигающей ненависть и вражду.

В свою очередь, Светлана Михайловна рассказала о правилах безопасности в сети Интернет, призвав не разглашать свои персональные данные незнакомцам, не соглашаться на предложения быстрого заработка, быть внимательными и не переходить по незнакомым ссылкам.

В ходе беседы ребята задавали множество вопросов, делились своими историями из жизни и рассказали гостям о своих увлечениях в летний период.

В завершение встреч организаторы мероприятий пожелали ребятам веселых и безопасных каникул, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: Мероприятия Тольятти

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