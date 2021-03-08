Как сохранить букет в хорошем состоянии - советы эксперта

119

Дольше всего сохраняют свежесть розы и лилии, которые правильно транспортировались и хранились, передают "Известия" со ссылкой на председателя Клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

«Лилии с еще нераспустившимися сверху бутонами могут простоять долго, больше недели. Также около недели простоят розы, если они не были подморожены», — рассказала цветовод «Российской газете».

Букеты могут оставаться в хорошем состоянии минимум неделю, если соблюдать несколько простых правил.

Так, с цветов не стоит сразу же снимать бумагу и пленку, рекомендуется дать букету примерно полчаса, чтобы растения адаптировались к перемене температур. Перед установкой букеты в вазу нудно на сантиметр подрезать стебель. На плотных стеблях лучше сделать косой срез, на мягких — прямой.

Чтобы цветы дольше не теряли свой первоначальный вид, воду в вазе нужно менять раз в два дня, также можно использовать специальные препараты, которые продлят свежесть растений: «Эпин», «Циркон», «Кризал».

«Достаточно добавить буквально одну-две капли препарата на литр воды. Купить стимуляторы можно в цветочных магазинах или в садовых супермаркетах», — добавила Жашкова.

Фото: pixabay