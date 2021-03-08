Я нашел ошибку
Главные новости:
Из них 106 - в Самаре.
263 случая COVID-19 подтверждено в регионе 8 марта
Эксперт назвала самые стойкие цветы для букетов.
Как сохранить букет в хорошем состоянии - советы эксперта
Погибли 7 человек, находящиеся в легковом автомобиле, в возрасте от 17 до 23 лет.
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в СО, в котором погибло 7 человек
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью в СО сохранится сильный ветер
Ветераны смотрели за музыкальным представлением из окон своих квартир и были очень впечатлены.
Участниц Великой Отечественной войны с 8 Марта поздравил спецназ ЦВО
Зрители сами решат кто поедет на Евровидение-2021
Зрители сами решат, кто поедет на Евровидение-2021
Жен российских миротворцев в Самаре поздравили с Международным женским днем
Жен российских миротворцев поздравили в Самаре с Международным женским днем
Теплые слова из космоса: космонавты с борта МКС поздравили россиянок с 8 Марта
Теплые слова из космоса: космонавты с борта МКС поздравили россиянок с 8 Марта
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.43
0.64
EUR 88.93
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает встретить Масленицу
Самарская область примет участие в международной акции «Вам, любимые»
Подвесной фасадный подъёмник или строительная люлька
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Как сохранить букет в хорошем состоянии - советы эксперта

8 марта 2021 15:53
119
Эксперт назвала самые стойкие цветы для букетов.

Дольше всего сохраняют свежесть розы и лилии, которые правильно транспортировались и хранились, передают "Известия" со ссылкой на председателя Клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

«Лилии с еще нераспустившимися сверху бутонами могут простоять долго, больше недели. Также около недели простоят розы, если они не были подморожены», — рассказала цветовод «Российской газете».

Букеты могут оставаться в хорошем состоянии минимум неделю, если соблюдать несколько простых правил.

Так, с цветов не стоит сразу же снимать бумагу и пленку, рекомендуется дать букету примерно полчаса, чтобы растения адаптировались к перемене температур. Перед установкой букеты в вазу нудно на сантиметр подрезать стебель. На плотных стеблях лучше сделать косой срез, на мягких — прямой.

Чтобы цветы дольше не теряли свой первоначальный вид, воду в вазе нужно менять раз в два дня, также можно использовать специальные препараты, которые продлят свежесть растений: «Эпин», «Циркон», «Кризал».

«Достаточно добавить буквально одну-две капли препарата на литр воды. Купить стимуляторы можно в цветочных магазинах или в садовых супермаркетах», — добавила Жашкова.

 

Фото:  pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Эксперт назвала самые стойкие цветы для букетов.
8 марта 2021  15:53
Как сохранить букет в хорошем состоянии - советы эксперта
114
Будьте внимательны и осторожны!
8 марта 2021  14:46
Ночью в СО сохранится сильный ветер
133
Ветераны смотрели за музыкальным представлением из окон своих квартир и были очень впечатлены.
8 марта 2021  14:28
Участниц Великой Отечественной войны с 8 Марта поздравил спецназ ЦВО
172
Весь список

Здравоохранение
Из них 106 - в Самаре.
8 марта 2021  16:19
263 случая COVID-19 подтверждено в регионе 8 марта
100
По словам эксперта, употребление кисломолочных продуктов на ночь вредит организму из-за выброса инсулина.
7 марта 2021  20:26
Перед сном лучше съесть кусочек мяса, чем выпить стакан кефира
591
Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса
7 марта 2021  13:08
Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса
714
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
14993
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16316
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
18004
Весь список
Туризм
Планируя отдых в 2021 году, не помешает оглянуться на год предыдущий и посмотреть – что коронавирус нам принес и на чем сердце успокоилось. 
4 марта 2021  15:12
Как будем отдыхать в 2021 году?
261
В России появятся стандарты all inclusive
3 марта 2021  09:33
В России появятся стандарты all inclusive
809
В пути следования поезда участников ждет экскурсионная программа и дегустация продукции производителей Самарской области.
2 марта 2021  19:27
Самарцев приглашают в тур на ретро-поезде к Святыням Самарского края
948
Весь список
Образование
Такое право им дает постановление, подписанное Михаилом Мишустиным.
7 марта 2021  14:47
Вузы России смогут проводить сессию дистанционно с использованием биометрии
596
В самарской школе директор уволилась после жалоб родителей
6 марта 2021  12:59
Директор самарской школы уволилась после жалоб родителей
912
Студент Самарского аграрного университета стал рекордсменом России по количеству научных публикаций
5 марта 2021  12:04
Студент Самарского аграрного университета стал рекордсменом России по количеству научных публикаций
647
Весь список

Культура
Из цикла «Музыка для души».
7 марта 2021  15:26
Самарская филармония приглашает на концерт «Солнце Весны»   
510
Самарцев приглашают на онлайн-программу в честь Международного женского дня
6 марта 2021  13:48
Самарцев приглашают на онлайн-программу в честь Международного женского дня
776
Многие годы оставаясь самой яркой звездой Парижской оперы, он долго и тяжело болел.
5 марта 2021  23:28
Умер знаменитый танцовщик Патрик Дюпон
1026
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2177
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
3979
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15329
Весь список
Мода
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
675
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
1765
10 февраля 2021  09:29
Колье, браслеты, кольца и другие ювелирные украшения купить онлайн
3284
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил женщин Самарской области с 8 марта
8 марта 2021  10:49
Дмитрий Азаров поздравил женщин Самарской области с 8 марта
Социум
315
Фестиваль для животных - в Самаре бездомные кошки и собаки ищут семью
7 марта 2021  13:24
Фестиваль для животных - в Самаре бездомные кошки и собаки ищут семью
Социум
622
Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса
7 марта 2021  13:08
Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса
Здравоохранение
716
В самарских ТЦ искали посетителей без масок
7 марта 2021  12:14
В самарских ТЦ искали посетителей без масок
Здравоохранение
726
Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.
5 марта 2021  17:25
СО и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере
Политика региона
717
Весь список