Как позаботиться о кошке летом: советы от ветеринарного врача

107

С наступлением лета пушистых питомцев подстерегает множество неприятностей не только на природе, но и дома. Как коты и кошки сигнализируют о своём самочувствии и как о них позаботиться в летний период, рассказывает Иван Пушилин, руководитель группы ветеринарных врачей ГК «Астрафарм».

С приходом тепла многие хозяева выпускают своих питомцев на «свободный выгул» на даче или с первых этажей городских квартир. Такие гулёны требуют больше внимания и особого ухода. Но даже если ваш питомец не выходит из дома, это не значит, что он в полной безопасности.

Спасаемся от жары

Жара - не самая очевидная угроза, но домашние животные в своих пушистых шубках переживают её ничуть не легче людей. Если кошка пассивна, избегает подвижных игр, мало ест – то это верный признак, что ей жарко. А если она не реагирует на призывы и раздражители, часто дышит, дрожит, а нос сухой и горячий – это уже сильный перегрев и необходимо оказать первую помощь: смочите морду, подушечки лап и живот питомца влажным прохладным полотенцем; обеспечьте приток свежего воздуха; предложите воды, возможно придётся даже напоить любимца через шприц. Не стоит обливать животное холодной водой – от такого контраста может стать только хуже, а мокрая шерсть перестанет выполнять свои терморегулирующие функции. Если через 24-48 часов состояние не улучшилось – необходимо обратиться к ветеринарному врачу.

Чтобы избежать критичной ситуации, стоит соблюдать несколько советов:

Постараться не допускать слишком высокой температуры. Можно оклеить стекла окон отражающей фольгой или защитить комнату от прямых солнечных лучей плотными занавесками. Следите, чтобы питомец не лежал слишком долго на солнце – в состоянии дрёмы кошка может не сразу заметить перегрев. Организовать приток свежего воздуха. Откройте окна, обязательно со специальными кошачьими сетками. Если нет кондиционера, то можно использовать вентилятор. При этом удостоверьтесь, что конструкция устойчива и расположите её в менее доступном для питомца месте. Следить за водным балансом. Важно чаще обновлять воду в поилке, ёмкости с водой можно расставить в разных комнатах, чтобы обеспечить постоянный доступ кошки к воде. Увеличить процент влажного корма, но давать его небольшими порциями, чтобы он не успел испортиться из-за плохого аппетита. Ухаживать за шерстью. Регулярно вычёсывать лишний подшёрсток – это не только поможет легче охлаждаться, но и спасёт от накапливания шерсти в желудке. Дело в том, что в жаркую погоду, стремясь немного охладиться, кошки вылизываются гораздо чаще. А вот стричь животных без особых показаний не стоит – шерсть предохраняет кожные покровы от сухости, обгорания и переохлаждения на сквозняках.

Предохраняемся

Если вы не планируете заводить котят, то отпуская кошку на прогулку, необходимо позаботиться о методах контрацепции, особенно в период течки. Как для регулярного предохранения, так и в формате экстренной контрацепции (в течение 24 часов после незапланированной вязки) рекомендуются к применению современные бигормональные оральные контрацептивы с двумя гормонами в составе (например, «Гестренол»). 100% аналоги естественных для организма животного гормонов деликатно корректируют гормональный фон и кошек, и котов, купируя не только возможность к репродукции, но и сами симптомы половой охоты. Ведь несмотря на жару, инстинкты гонят животное на поиски полового партнёра, и даже исключительно домашний любимец-домосед может стать более активным, непослушным и даже агрессивным, начать петь заунывные «серенады» и оставлять метки.

Защищаемся от паразитов

Ещё одна летняя опасность – паразиты, наиболее активные в тёплый период: блохи, комары и конечно клещи. Укусы блох и клещей не только болезненны, но и опасны – клещи являются переносчиками опасных болезней, среди которых: энцефалит, микоплазмоз, сальмонеллез и другие. Большинство из них бессимптомно протекает на ранних стадиях и с трудом поддается лечению. В зоне риска, конечно, находятся гуляющие коты и кошки, но и к домоседам нужно проявить особое внимание, ведь яйца паразитов или гельминтов можно принести домой на обуви или одежде.

Необходимо регулярно осматривать даже домашних питомцев на предмет заражения. Клещей следует искать в области подмышек, паха, шеи и спины. Напившийся крови клещ увеличивается в размерах, поэтому на гладкошерстном животном заметить его достаточно просто, а вот длинношерстную кошку необходимо осматривать более тщательно. На наличие паразитов могут указывать: сильный зуд и интенсивные расчёсывания, которые могут сопровождаться нервным громким мяуканьем. Как следствие – появление небольших ранок и язвочек, беспокойный сон. Кроме того, с заражённого питомца могут сыпаться «черные крупинки». Это экскременты паразитов, которые состоят из сгустков спекшейся крови. Чтобы избежать таких неприятностей, стоит проводить регулярную обработку питомца безопасными и эффективными средствами, которые защищают сразу от всех видов внешних паразитов, антигельминтную обработку и ежегодно вакцинировать своего питомца.

Лето – это прекрасная пора, когда котикам, как и людям хочется наслаждаться солнцем и прогулками на свежем воздухе. Будьте внимательны к переменам настроения вашего любимца, проводите регулярные осмотры как гуляющих, так и домашних питомцев и тогда это время года принесёт только яркие и тёплые впечатления.

Фото: Дильдина Светлана