Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники

Отдел заграничных паспортов:
г. Самара, ул. Черногорская, д. 2. Телефон для справок: 211-01-36,
г. Самара, ул. Гагарина, д. 66А. Телефон для справок: 264-32-61.
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Государственная услуга
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04.05.2021
(вторник)
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05.05.2021
(среда)
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06.05.2021
(четверг)
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07.05.2021
(пятница)
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Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ
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9.00-17.45
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9.00-17.45
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не приемный день
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9.00-16.30
Отдел по вопросам трудовой миграции:
г. Самара, ул. Кабельная, 13А. Телефон для справок: 250-04-46
|
Государственная услуга
|
04.05.2021
(вторник)
|
05.05.2021
(среда)
|
06.05.2021
(четверг)
|
07.05.2021
(пятница)
|
Оформление и выдача патентов для осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории РФ
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9.30-17.10
|
9.30-17.10
|
9.30-17.10
|
9.00-16.10
Отдел разрешительно-визовой работы:
г. Самара, ул. Кабельная, 13А. Телефон для справок: 250-04-48
|
Государственная услуга
|
04.05.2021
(вторник)
|
05.05.2021
(среда)
|
06.05.2021
(четверг)
|
07.05.2021
(пятница)
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Миграционный учет иностранных граждан на территории РФ
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14.00-17.00
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9.00-17.00
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9.00-13.00
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9.00-16.00
(перерыв во всех отделах: 13.00-13.45)
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График приема граждан в Информационном центре ГУ МВД России по Самарской области:
4 мая - с 14.00 до 17.00;
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График приема граждан подразделениями РЭО ГИБДД по всей Самарской области:
с 4 по 7 мая предоставление государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет работать в режиме полного рабочего дня.
Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности будет осуществляться как посредством «живой очереди», так и через предварительную запись с применением Единого портала государственных услуг.
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1, 2, 3, 8 ,9 ,10 мая – приём осуществляться не будет