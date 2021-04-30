Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники

График приема граждан в Информационном центре ГУ МВД России по Самарской области:





4 мая - с 14.00 до 17.00;



5 мая - 10.00 до 13.00;



6 мая - с 14.00 до 17.00;



7 мая - с 10.00 до 13.00





График приема граждан подразделениями РЭО ГИБДД по всей Самарской области: с 4 по 7 мая предоставление государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет работать в режиме полного рабочего дня. Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности будет осуществляться как посредством «живой очереди», так и через предварительную запись с применением Единого портала государственных услуг.