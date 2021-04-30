Я нашел ошибку
Главные новости:
Коллективный договор Т Плюс признан одним из лучших в Самарской области
Коллективный договор «Т Плюс» признан одним из лучших в Самарской области
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая
Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая
ГИБДД Самарской области на регулярной основе осуществляют скрытое патрулирование»
ГИБДД Самарской области на регулярной основе осуществляют «скрытое патрулирование»
В преддверии 10-летнего юбилея ОНФ прошло заседание Центрального штаба в Москве
В преддверии 10-летнего юбилея ОНФ прошло заседание Центрального штаба в Москве
Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники
Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники
Проект Самарского регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты
Проект Самарского регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты
Фотоархив «Лица победы» от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру
Фотоархив «Лица победы» от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.38
-0.56
EUR 90.15
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники

30 апреля 2021 13:11
78
Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники

Отдел заграничных паспортов: 

г. Самара, ул. Черногорская, д. 2. Телефон для справок: 211-01-36,

г. Самара, ул. Гагарина, д. 66А. Телефон для справок: 264-32-61.

                              

Государственная услуга

04.05.2021

(вторник)

05.05.2021

(среда)

06.05.2021

(четверг)

07.05.2021

(пятница)

Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ

 

9.00-17.45

 

9.00-17.45

не приемный день

 

9.00-16.30

 

Отдел по вопросам трудовой миграции:

г. Самара, ул. Кабельная, 13А. Телефон для справок: 250-04-46

Государственная услуга

04.05.2021

(вторник)

05.05.2021

(среда)

06.05.2021

(четверг)

07.05.2021

(пятница)

Оформление и выдача патентов для осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории РФ

 

9.30-17.10

 

9.30-17.10

 

9.30-17.10

 

9.00-16.10

 

Отдел разрешительно-визовой работы: 

г. Самара, ул. Кабельная, 13А. Телефон для справок: 250-04-48

Государственная услуга

04.05.2021

(вторник)

05.05.2021

(среда)

06.05.2021

(четверг)

07.05.2021

(пятница)

Миграционный учет иностранных граждан на территории РФ

 

14.00-17.00

 

9.00-17.00

 

9.00-13.00

 

9.00-16.00

 

(перерыв во всех отделах: 13.00-13.45)


 

График приема граждан в Информационном центре ГУ МВД России по Самарской области:


 

4 мая - с 14.00 до 17.00;

5 мая - 10.00 до 13.00;

6 мая - с 14.00 до 17.00;

7 мая - с 10.00 до 13.00



 

График приема граждан подразделениями РЭО ГИБДД по всей Самарской области:

 

с 4 по 7 мая предоставление государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет работать в режиме полного рабочего дня. 

Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности будет осуществляться как посредством «живой очереди», так и через предварительную запись с применением Единого портала государственных услуг.

 

 

1, 2, 3, 8 ,9 ,10 мая – приём осуществляться не будет
Теги: Акценты майские праздники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
30 апреля 2021, 13:38
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Требования существенно ужесточились — это связано с большим количеством пожаров, причиной которых, как правило, является нарушение требований... Общество
19
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
30 апреля 2021, 09:20
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Длинные выходные, увеличение штрафов за нарушение ПДД, изменение правил для путешественников и другие новшества. В стране
174
С 1 мая изменится начисление льгот и доплат для пенсионеров
30 апреля 2021, 09:15
С 1 мая изменится начисление льгот и доплат для пенсионеров
Что нового ждёт пенсионеров после 1 мая, как теперь будут начислять льготы и у кого вырастут доплаты. В стране
200
В центре внимания
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
30 апреля 2021  09:26
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
Спорт
178
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
30 апреля 2021  09:20
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
В стране
171
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
392
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
555
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
29 апреля 2021  13:18
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
Транспорт
507
Весь список