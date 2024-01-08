Как будем работать и отдыхать в 2024 году

103

Правительство России утвердило постановление о переносе праздничных выходных дней. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и майские праздники в соответствии с производственным календарем, рассказывает РИА Новости.

Как отдыхаем в 2024 году

Ежегодно Минтруд России готовит проект переноса выходных на следующий год, который затем окончательно утверждается правительством. 18 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.

Все официальные праздничные дни перечислены в статье 112 ТК РФ, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня один из будней. В 2024 году согласно постановлению правительства россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы и несколько рабочих шестидневок.

Производственный календарь РФ-2024

Производственный календарь используют кадровики и бухгалтеры для расчета заработной платы, отпускных, оформления больничных листов и т.д.

1 квартал

Так как 23 февраля (День защитника Отечества) и 8 марта (Международный женский день) в следующем году выпадают на пятницу, отмечать эти праздники будем по 3 дня.

2 квартал

Последняя неделя апреля будет шестидневной, чтобы на Первомай приходилось четыре нерабочих дня: с 28 апреля по 1 мая. На День Победы россияне отдохнут также 4 дня (с 9 мая по 12-е). На первый месяц лета выпадает традиционно только один праздничный день - День России (12 июня, среда).

3 квартал

В июле, августе и сентябре официальных праздничных выходных дней нет. Эти месяцы хорошо подходят для того, чтобы взять оплачиваемый отпуск, так как отпускное пособие рассчитывается по календарным дням, а заработная плата - по рабочим.

4 квартал

В 4 квартале россиян ожидают две шестидневные недели в связи с переносом праздничных выходных: в ноябре и декабре.

По Трудовому кодексу в России нерабочими праздничными днями являются:

1 января – Новый год (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы);

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

Будет ли перенос выходных

В следующем году из-за того, что несколько праздников выпадают на выходные, будут перенесены:

6 и 7 января (суббота, воскресенье) на 10 мая и 31 декабря;

27 апреля (суббота) на 29 апреля (понедельник);

2 ноября (суббота) на 30 апреля (вторник);

28 декабря (суббота) на 30 декабря (понедельник).

Сокращенные дни в 2024 году

В 2024 году будет несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным, это: 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня. Согласно ч. 1 ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.

Отличия от 2023 года

В 2024 году, как и в 2023-м, Новому году предшествуют выходные дни, но, в отличие от текущего, в 2024-м новогодние каникулы сократятся на один день и выйти на работу будет необходимо уже 8 января. В феврале вместо четырех дней россияне будут отдыхать три, зато майские праздники заметно увеличены - с 7 дней в 2023 году до 9-ти в 2024-м. Международный женский день в этом году пришелся на середину недели, а День России присоединился к выходным, в следующем году - наоборот.