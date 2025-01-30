Кадровый центр Самарской области организует работу выездного мобильного центра занятости в городском поселении Рощинский

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В феврале и марте Кадровый центр Самарской области проведёт серию мероприятий, направленных на содействие занятости жителей Рощинского



Мобильный центр занятости будет работать 5 и 19 февраля, а также 5 и 19 марта с 11:00 до 14:00 в здании администрации по адресу: посёлок Рощинский, дом 3Б.



Во время работы мобильного центра занятости жители смогут получить ряд услуг по содействию в поиске работы, среди которых: регистрация на портале «Работа России», предоставление актуальных вакансий от ведущих компаний, консультации по бесплатному обучению и открытию собственного дела, а также помощь экспертов в составлении резюме.



Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (846) 254-07-80.



