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Кадастровая палата по Самарской области предлагает забрать «забытые» документы

19 июля 2022 13:17
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Кадастровая палата по Самарской области предлагает забрать «забытые» документы

За первое полугодие 2022 года жители Самарской области не получили в МФЦ более 35 тыс. документов на недвижимость после проведенной государственной регистрации. Большую часть «забытых» документов составляют договоры купли-продажи, дарения, закладные, акты передачи, согласия и платежные документы, которые по истечении 45 дней передаются многофункциональным центром на хранение в архив Кадастровой палаты по Самарской области. «Забытые» документы могут понадобиться гражданам в срочном порядке, например, для оформления кредита или продажи собственности.

 «29 июня 2022 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому Росреестр и многофункциональные центры перешли на безбумажный документооборот. Реализация федерального проекта Росреестра «Стоп-бумага» направлена на снижение сроков предоставления услуг гражданам. Но за два квартала 2022 года количество невостребованных заявителями документов составило 35 786. К сожалению, число ушедших в архив Кадастровой палаты документов растет по сравнению с прошлым годом (в 2021 - 29 568 документов). А общее количество невостребованных заявителями документов на территории Самарской области приближается к 200 тысячам  (195 881 пакет)», - рассказала начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты по Самарской области Тамара Наумова.

Запросить документы из архива Кадастровой палаты по Самарской области можно в обратном порядке – через МФЦ. Также собственник может обратиться в территориальный отдел Кадастровой палаты по Самарской области по месту нахождения МФЦ, предъявить расписку и заполнить бланк заявления о выдаче невостребованных бумаг.  В Кадастровой палате по Самарской области работает  курьерская доставка документов, которую можно оформить по телефону 8 (846) 200 50 28.

Теги: Акценты

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