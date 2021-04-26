К юбилею службы ГАИ-ГИБДД в регионе организована выставка социальных плакатов

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Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области совместно с ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» организована выставка социальных плакатов, приуроченная к юбилею службы ГАИ-ГИБДД, которой 3 июля 2021 года исполнится 85 лет.

Главная задача мероприятия - привлечь внимание общества к вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и всестороннего освещения деятельности Госавтоинспекции.

Экспозиция плакатов юных художников впервые прошла 20 апреля в РЭО ГИБДД У МВД Самары и продлится по июль текущего года.

Каждая картина несет в себе определенный смысл: «Смотри в оба», «The Beatles ходят правильно», «Смотри глазами, а не ушами», «Правила перехода важны даже в джунглях!» и многое другое.

На открытие выставки прибыло руководство областной ГИБДД, представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской

области - председатель Российского духовного управления мусульман области муфтий Талип Вагизович Яруллин, руководитель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Ольга Доронина, а также, авторы работ – 15 студентов отделения «дизайн» ГБПОУ «Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина» вместе с заместителем директора по организационно-воспитательной работе – почетным работником сферы образования Игорем Кузнецовым.

Гости мероприятия по достоинству оценили работы юных художников, выразив благодарность за содержательные, яркие и информативные картины, отметив важность заданной тематики, направленной на соблюдение правил безопасного дорожного поведения.

Студенты и педагогический состав были поощрены благодарственными письмами и памятными призами от региональной ГИБДД.

Руководство Региональной Госавтоинспекции и «Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина» осуществили договоренность по дальнейшему взаимодействию и использованию художественных работ в качестве наглядно-агитационного материала на баннерах улично-дорожной сети Самарской области и прокламациях (памятках).

После открытия выставки заинтересованные форматом мероприятия посетители подразделения знакомились с социальными плакатами юных дизайнеров, а сами студенты поделились радостью о том, что их работы заслужили внимание и нашли положительный отклик у зрителей.

Фото: УГИБДД ГУ МВД СО