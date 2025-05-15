К перспективе замены чиновников и депутатов на ИИ каждый второй самарец относится положительно

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

По мнению министра цифрового развития России Максута Шадаева, ИИ способен взять на себя функции около 50% госслужащих. Эта идея находит отклик в обществе: согласно данным опроса, 55% самарцев позитивно воспринимают перспективу внедрения ИИ в госструктуры (24% — однозначно положительно, еще 31% — скорее положительно). Среди аргументов звучат следующие: «ИИ сможет анализировать данные объективно и без ошибок»; «Главное — обеспечить защиту информации»; «Так можно снизить уровень коррупции». 45% — против. Их доводы: «Все зависит от того, как запрограммируют ИИ», «Технологии пока не готовы полностью заменить человека», «Автоматизация полезна для обработки данных, но не для принятия решений».



Сегодня 59% горожан положительно относятся к тому, что законотворцев начнет вытеснять ИИ: «Это шаг к прямой электронной демократии». Однако 41% респондентов выступают против замены живых депутатов алгоритмами (11% настроены категорически отрицательно, еще 30% — скорее отрицательно).



Мужчины чаще женщин одобряют перспективу замены чиновников и депутатов алгоритмами ИИ. Среди респондентов до 35 лет находит больше поддержки идея цифровизации функций госслужащих, а среди граждан 35—45 лет — замены депутатов Госдумы алгоритмами ИИ.



Время проведения: 17 апреля — 13 мая 2025 года