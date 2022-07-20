К концу 2022 году в Самарской области будут работать 37 муниципальных центров управления

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В Самаре изменили маршрут движения автобуса №51 в будни в утренние и вечерние часы. Многочисленные просьбы зафиксировала система «Инцидент Менеджмент», а также сотрудники МЦУ Самары. Было принято соответствующее решение, и теперь автобус для удобства пассажиров заезжает на проходную завода ПАО Кузнецов в поселке Управленческий.

Изменить маршрут автобуса смогли и жители Тольятти. По их просьбам в соцсетях, которые фиксировали в тольяттинском МЦУ, маршрут автобуса №2 дополнительно пустили по улице Л. Толстого, по которой он ранее не ездил.

Оперативно находить и эффективно отрабатывать обращения граждан позволяют муниципальные центры управления. В Самарской области работает уже 10 МЦУ. Осенью центры управления будут запущены в остальных 27 муниципалитетах губернии. Это не отдельно созданная структура с дополнительными сотрудниками, а проектный офис из специалистов органов местного самоуправления.

«В основной функционал муниципальных центров управления входят оперативное решение проблем жителей, мониторинг социально-экономической ситуации на местах, разработка дорожных карт по решению муниципальных проблем, - отмечает руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков. - МЦУ объединили в единую базу горячие линии, социальные сети, мессенджеры и официальные письменные обращения граждан. Это позволит решать проблемы точечно на местах, локализовывать их и прогнозировать в дальнейшем. А также контролировать управленческие решения на муниципальном уровне».

Муниципальные центры управления должны стать не только драйвером цифрового развития, но и стандартом обратной связи в умном городе.

Государственные и общественные интересы, как и повышение уровня жизни, сложно выстроить без качественной обратной связи. Об этом говорили на III Всероссийском Форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город».

За последние полтора года совместно с сетью Центров управления регионами компания «Диалог» сформировала стандарты обратной связи в субъектах РФ. Коммуникация с жителями в интернете, социальных сетях становится основой для принятия управленческих решений.

«В фокусе государства находится человек и его проблемы — в этом суть человекоцентричности. Перед нами стоит цель по формированию новых стандартов работы с обращениями. Необходимо улучшать не только показатели по сроку реагирования, но и само качество ответов. Вежливая оперативная отписка, которая не удовлетворяет запрос гражданина, в ряде случаев пуста и неэффективна. Люди должны ощущать реальную пользу от коммуникации с властью», — заявил замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева продолжила тему коммуникации с гражданами и отметила, что мэр перестал быть штатной единицей и функционером: «В нынешних реалиях это настоящий живой человек, который отвечает за решение всех проблем в городе. И ЦУР в этом очень помогает».

О совместной работе также рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов. «Мы получаем информацию от жителей из разных источников. Главным образом, это соцсети и платформа обратной связи «Диалога». Я уверен, механизм по подобию ЦУР должен быть в каждом муниципалитете. Надо использовать все возможности соцсетей и цифровизации, потому что они станут большой помощью мэрам и руководителям регионов», — прокомментировал глава Вологды.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман подчеркнул значимость разработки интеграционной платформы по сбору данных и использования предиктивной аналитики для создания прогнозов. Он также обратил внимание, что обращения граждан непозволительно называть проблемами. Они являются открытыми вопросами, которые нужно решать.

В 2021 году Правительство представило стратегические инициативы социально-экономического развития. Клиентоцентричность выделена в качестве отдельной инициативы. Одной из ключевых составляющих выстраиваемой системы станет модуль обратной связи — агрегатор всех оценок, которые государство получает от граждан.

Участники резюмировали необходимость интеграции лучших практик по работе с обратной связью. Человекоцентричность должна стать основой деятельности чиновников, а их присутствие на удобных для жителей площадках, в соцсетях, — обязательным условием коммуникации.