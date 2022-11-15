К 95-летию Э.А. Рязанова: пройдёт встреча с куратором исторических проектов журнала «Искусство кино» Натальей Рябчиковой

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18 ноября 2022 года исполнится 95 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова. Его имя знает каждый, ведь он режиссёр всенародно любимых фильмов «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман» и многих других. А ещё Рязанов известен как писатель, телеведущий, поэт, общественный деятель и почетный гражданин Самары.

К 95-летию Эльдара Александровича музей в ноябре 2022 года проведёт ряд мероприятий, которые расскажут о его личности и творчестве.

16 ноября в 19.00 в Самарской Публичной Библиотеке пройдёт встреча с киноведом и историком кино, научным редактором киноведческой артели 1895.io, куратором исторических проектов журнала «Искусство кино» Натальей Рябчиковой.На встрече киновед расскажет о влиянии Сергея Эйзенштейна на личность и творчество Эльдара Рязанова. В 1946 году Эйзенштейн остался без работы после запрета к показу второй серии «Ивана Грозного». Григорий Козинцев руководил мастерской во ВГИКе, где учился Эльдар Рязанов и пригласил Эйзенштейна читать курс теории режиссуры. С легендарным режиссёром у Рязанова сразу же установились добрые отношения. Рязанов часто бывал у него в гостях, где пропадал в библиотеке учителя, зачитываясь про эпоху Возрождения, французский импрессионизм и древнегреческое искусство. Эйзенштейн часто дарил книги своему студенту. Самым запоминающимся стал сценарий «Ивана Грозного» с дарственной надписью «Дорогому Эльдару Александровичу Рязанову — проходимцу, тунеядцу и бездельнику. Профессор С. Эйзенштейн».

«Искусство кино» — старейший в Европе журнал о кинематограф, который издается с января 1931 года и выходит раз в два месяца. В каждом номере публикуется 50 больших текстов. Это обзоры крупнейших фестивалей, интервью с главными кинодеятелями мира, анализ кинематографических трендов. Эльдар Рязанов не раз становился героем публикаций «Искусства кино». Поэтому закономерно, что музей великого режиссёра сотрудничает с редакцией журнала. Музей – это единственное место в Самаре, где можно купить журнал.

Адрес: ул. Фрунзе, 120.

Справки и предварительная запись по телефону 8 (846) 332-05-16.

Фото: пресс-служба музея