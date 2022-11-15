К 95-летию Э.А. Рязанова: пройдёт встреча с куратором исторических проектов журнала «Искусство кино» Натальей Рябчиковой

18 ноября 2022 года исполнится 95 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова. Его имя знает каждый, ведь он режиссёр всенародно любимых фильмов «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман» и многих других. А ещё Рязанов известен как писатель, телеведущий, поэт, общественный деятель и почетный гражданин Самары.
К 95-летию Эльдара Александровича музей в ноябре 2022 года проведёт ряд мероприятий, которые расскажут о его личности и творчестве.
16 ноября в 19.00 в Самарской Публичной Библиотеке пройдёт встреча с киноведом и историком кино, научным редактором киноведческой артели 1895.io, куратором исторических проектов журнала «Искусство кино» Натальей Рябчиковой.На встрече киновед расскажет о влиянии Сергея Эйзенштейна на личность и творчество Эльдара Рязанова. В 1946 году Эйзенштейн остался без работы после запрета к показу второй серии «Ивана Грозного». Григорий Козинцев руководил мастерской во ВГИКе, где учился Эльдар Рязанов и пригласил Эйзенштейна читать курс теории режиссуры. С легендарным режиссёром у Рязанова сразу же установились добрые отношения. Рязанов часто бывал у него в гостях, где пропадал в библиотеке учителя, зачитываясь про эпоху Возрождения, французский импрессионизм и древнегреческое искусство. Эйзенштейн часто дарил книги своему студенту. Самым запоминающимся стал сценарий «Ивана Грозного» с дарственной надписью «Дорогому Эльдару Александровичу Рязанову — проходимцу, тунеядцу и бездельнику. Профессор С. Эйзенштейн».
«Искусство кино» — старейший в Европе журнал о кинематограф, который издается с января 1931 года и выходит раз в два месяца. В каждом номере публикуется 50 больших текстов. Это обзоры крупнейших фестивалей, интервью с главными кинодеятелями мира, анализ кинематографических трендов. Эльдар Рязанов не раз становился героем публикаций «Искусства кино». Поэтому закономерно, что музей великого режиссёра сотрудничает с редакцией журнала. Музей – это единственное место в Самаре, где можно купить журнал.
Адрес: ул. Фрунзе, 120.
Справки и предварительная запись по телефону 8 (846) 332-05-16.
Фото: пресс-служба музея