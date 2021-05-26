Из-за жалоб самарцев с улицы Ленинградской уберут киоск

107

На пешеходной ул. Ленинградской в Самаре установили киоск для продажи выпечки. Он появился в районе пересечения с ул. Куйбышева. Однако не успел объект открыться, как вызвал возмущение горожан в соцсетях.

– Долго ли будет стоять здесь данное сооружение, которое портит вид? – написала одна из пользователей.

Другие горожане отметили, что киоск закрывает вид на закат и выглядит неэстетично. В связи с этим администрация Самарского района пообещала в твиттере решить проблему, пишет СитиТраффик.

– Объект установлен на основании договора аренды с МП “Ярмарки Самары”, в настоящее время проводится корректировка его месторасположения и приведение внешнего вида в надлежащее состояние, – написали чиновники.