Из украинского плена возвращены девять военнослужащих РФ, которым в плену грозила смертельная опасность

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Минобороны РФ сообщило, что 26 ноября в результате переговоров из украинского плена возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, пишут "Известия".

«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что освобожденные военнослужащие самолетами военно-транспортной авиации ВКС России будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

«Всем освобожденным уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — отметили в Минобороны.

Всего за прошедшую неделю из украинского плена было возвращено более 100 российских военных.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/"Известия"