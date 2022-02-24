Из Сочи вылетели 17 авиарейсов

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Семнадцать авиарейсов вылетели из аэропорта Сочи в четверг. Пассажиры еще двенадцати проходят в настоящий момент регистрацию, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский, передает ТАСС.

"Из аэропорта в течение дня отправлено 17 рейсов. Это почти 1 700 человек. Еще 12 рейсов сейчас на регистрации. Авиакомпании принимают дополнительные меры - задействуют более вместительные лайнеры. Сам аэропорт работает в штатном режиме. Скоплений людей нет. Мы направляем туда волонтеров, которые помогут ориентироваться пассажирам в здании", - написал он.

Копайгородский уточнил, что железнодорожные вокзалы также работают штатно, очередей в кассы нет. Сообщение Адлер - Москва усилили двумя дополнительными составами на 1 200 пассажиров. К поездам и электричкам из обычного расписания добавили новые вагоны. Между аэропортом и железнодорожным вокзалом Адлера запустили бесплатные шаттлы.

Ранее Росавиация сообщила о том, что работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена. Это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.

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