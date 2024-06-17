Из Самары на БАМ: студенты СамГУПС отправились на всероссийскую стройку

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В пятницу, с железнодорожного вокзала Самара на Всероссийскую студенческую стройку БАМ 2.0 отправилась первая группа студентов – бойцов студенческого строительного отряда СамГУПС «Линия связи».



В этом году студенческие отряды университета стали самыми многочисленными среди студенческих отрядов железнодорожной отрасли. В составе ССО СамГУПС более 2000 человек, в том числе свыше 1500 бойцов – участники трудовых проектов под единым брендом «Люди дела», который отражает основные ценности Российских Студенческих Отрядов и холдинга РЖД.



В торжественной церемонии отправки целинников на БАМ приняли участие ректор университета Максим Гаранин, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владислав Губанов и председатель Дорпрофжела на КбшЖД Альберт Премилов.



Первопроходцами летнего трудового семестра 2024 года стал студенческий строительный отряд «Линия связи» Электротехнического факультета СамГУПС в составе 20 бойцов. В скором времени к ним присоединится еще около 500 человек для работы на инфраструктуре БАМа и свыше 630 студентов – монтеров пути, которые будут задействованы на объектах Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД».



Ректор СамГУПС Максим Гаранин пожелал ребятам доброго пути, успехов и новых трудовых побед. «На ваших бойцовках написано «Люди дела». Участие во Всероссийском проекте БАМ 2.0 – это почетно, важно, большое и нужное дело для всей страны», - сказал ректор.



Руководитель Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев напомнил студентам, что в этом году страна отмечает знаковые для всех даты – 50-летие с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, 65-летие движения студенческих отрядов Российской Федерации и 20 лет с момента учреждения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», а также 150-летие Куйбышевской магистрали. В юбилейный год на ребят ложится особая ответственность и почетная миссия – продолжить славные традиции на самых главных стройках страны, стать частью большой железнодорожной семьи. А опыт, полученный на БАМе, и новые знания пригодятся в дальнейшей профессиональной деятельности.



В этом году СамГУПС прошел конкурсный отбор образовательных организаций в целях предоставления грантов на обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по рабочим профессиям. Оператором конкурсного отбора выступила Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО). Обучение проводилось на базе Института дополнительного образования СамГУПС на безвозмездной основе в дистанционном формате.



Всего около 700 студентов университетского комплекса СамГУПС прошли обучение, освоили новые для себя компетенции по рабочей профессии монтера пути.



Как рассказал комиссар отряда «Линия связи», студент 3 курса Электротехнического факультета Никита Паламарчук, бойцы будут трудиться в составе Путевой машинной станции (ПМС-56) ЦДРП в районе станции Выдрино Восточно-Сибирской железной дороги. Большинство членов отряда – новички, поэтому время в пути к месту назначения планируют использовать для знакомства и командообразования. На ВСЖД ребята будут выполнять различные виды работ, в том числе замену рельсошпальной решетки, земляные работы, обустройство пути. Все бойцы прошли обучение по профессии монтера пути 3 разряда, к трудностям готовы, задачи – выполнят.



Мастер ССО «Путеец» Института транспортного строительства и подвижного состава СамГУПС Антон Антонов отправляется на БАМ впервые, и готов поспорить с любыми трудностями.



«Конечно, эмоции переполняют. Впереди у нас 5 тыс. километров пути до нашей базы дислокации. Мы увидим почти всю страну, славное море Байкал, настоящую тайгу и самое главное – знаменитую Байкало-Амурскую магистраль. Уверен, такой романтики больше нет нигде», - говорит боец.



В субботу, 15 июня, к новым местам дислокации на БАМе выезжают бойцы ССО «Волжане» и «Путеец». Планируется, что до 1 июля бойцы всех стройотрядов СамГУПС прибудут к будущему месту работы.

Фото: департамент информационной политики СО