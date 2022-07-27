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"iВолга": сегодня в программе - встреча с Анатолием Вассерманом

27 июля 2022 15:33
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Состоится лекция на тему «Россия 2030: прогноз жизни людей в стране будущего».

На Мастрюковской поляне продолжает свою работу Молодежный форум ПФО iВолга. Сегодня в программе - встреча с Анатолием Вассерманом.

27 июля в 16:40 (15:40 мск) состоится лекция на тему «Россия 2030: прогноз жизни людей в стране будущего».

Российский государственный и политический деятель, журналист, при участии Любови Выборновой, ректора Поволжского государственного университета сервиса, обсудят с участниками то, какой будет Россия к 2030 году и новых технологиях образования.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

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