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На Мастрюковской поляне продолжает свою работу Молодежный форум ПФО iВолга. Сегодня в программе - встреча с Анатолием Вассерманом.



27 июля в 16:40 (15:40 мск) состоится лекция на тему «Россия 2030: прогноз жизни людей в стране будущего».



Российский государственный и политический деятель, журналист, при участии Любови Выборновой, ректора Поволжского государственного университета сервиса, обсудят с участниками то, какой будет Россия к 2030 году и новых технологиях образования.

Фото: пресс-служба облправительства