Я нашел ошибку
Главные новости:
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
Сборная Самарской области выступила на хоккейном турнире «Парни из стали»
Сборная Самарской области выступила на хоккейном турнире «Парни из стали»
Работу жителя Самары отобрали к участию во всероссийской фотовыставке ДЕТИ
Работу жителя Самары отобрали к участию во всероссийской фотовыставке ДЕТИ
МИД Турции: переговоры делегаций Москвы и Киева запланированы на 13:00 мск
МИД Турции: переговоры делегаций Москвы и Киева запланированы на 13:00 мск
Сегодня, 2 июня, в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра
Сегодня, 2 июня, в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра
В Самаре водитель сбил десятилетнюю девочку на велосипеде
В Самаре водитель сбил десятилетнюю девочку на велосипеде
В Госдуме возмутились салютом в российском городе в день атаки ВСУ
В Госдуме возмутились салютом в российском городе в день атаки ВСУ
Самарчанка, лишенная родительских прав, не платила алименты на содержание несовершеннолетнего сына
Самарчанка, лишенная родительских прав, не платила алименты на содержание несовершеннолетнего сына
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.62
0.12
EUR 89.25
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Екатерины Олениной
Самарский зоопарк приглашает гостей 4 июня на "День морской свинки"!
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара

2 июня 2025 14:13
91
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара

Со 2 июня на должность заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции назначен Иван Овчинников.

Иван Александрович имеет высшее образование, окончил ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» по специальности «Юриспруденция».

В 2010-2011 годы работал юристом в частной компании. С 2013 по 2025 годы занимал должности помощника прокурора Автозаводского района города Тольятти, старшего помощника прокурора Железнодорожного района города Самары и заместителя прокурора Автозаводского района города Тольятти.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
01 июня 2025, 12:14
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
Глава региона подчеркнул, что Тольятти - город с большой историей, большими планами и большими перспективами. Общество
482
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
01 июня 2025, 11:06
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
Глубинную суть этого праздника начинаешь понимать, наверное, только тогда, когда сам становишься родителем. Общество
2920
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
01 июня 2025, 10:44
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
Забота о детях – это забота о будущем России.  Общество
496
В центре внимания
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
2 июня 2025  14:13
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
88
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
1 июня 2025  12:14
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
483
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
1 июня 2025  11:06
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
2922
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
1 июня 2025  10:44
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
498
Вячеслав Федорищев:
31 мая 2025  14:19
Вячеслав Федорищев: "Два кандидата на пост тренера "Крыльев" в финальной стадии согласования"
710
Весь список