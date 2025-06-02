Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара

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Со 2 июня на должность заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции назначен Иван Овчинников.

Иван Александрович имеет высшее образование, окончил ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» по специальности «Юриспруденция».

В 2010-2011 годы работал юристом в частной компании. С 2013 по 2025 годы занимал должности помощника прокурора Автозаводского района города Тольятти, старшего помощника прокурора Железнодорожного района города Самары и заместителя прокурора Автозаводского района города Тольятти.