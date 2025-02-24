Иван Носков лично вручил медали ветеранам Великой Отечественной войны Юрию  Железнову и Юрию Дмитриеву

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В Самаре продолжается вручение медалей к 80-летию Победы, учрежденных Указом Президента РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Накануне Дня Защитника Отечества глава города Самара Иван Носков лично вручил медали ветеранам Великой Отечественной войны Юрию Дмитриевичу Железнову и Юрию Никитовичу Дмитриеву.



«Не перестаю и не устаю восхищаться нашими ветеранами, которые даже в своем достойном возрасте не потеряли бодрости, остроты взглядов, суждений и веры в торжество жизни. Вручил обоим нашим ветеранам памятные медали к 80-летию Победы, учрежденные указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Поздравил с Днем защитника Отечества. Немного поговорили с каждым о жизни, об СВО, о прошлом и будущем Самары, региона, страны. Сильные духом люди смело смотрят вперед, и нам желают того же!», - сказал глава города Самара Иван Носков.



Юрий Дмитриевич Железнов во время Великой Отечественной войны был пограничником, шесть лет охранял границу СССР между Азербайджаном и Ираном. За время службы был награжден медалями «За Победу над Германией», «За задержание нарушителей границы», «XXX лет Советской Армии и флота». Имеет нагрудный знак «Отличник погранслужбы». После демобилизации вернулся в родной город – Куйбышев, и всю трудовую жизнь связал с заводом «Строммашина». Вместе с женой Марией Григорьевной воспитали пятерых детей. Дети, и внуки, и правнуки гордятся своим отцом и дедом.



«Очень радостно, что нас, ветеранов войны, помнят, проявляют заботу и внимание. Эта медаль - дань уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности всех фронтовиков», - пояснил пограничник, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Железнов.



Семья Юрия Железнова приняла участие в проекте «Китель Победы». В нем принимают участие ветераны, семьи, у которых сохранились награды родственников времен Великой Отечественной войны. Итогом станет большая фотовыставка ко Дню Победы, на которой можно будет увидеть настоящих, подлинных героев в форменной одежде.



Юрий Никитович Дмитриев был боевым летчиком. В Безенчукском авиационном военном училище проходил подготовку на стрелка - радиста. В начале 1945 года совершал боевые вылеты с военно-полевого аэродрома в Крыму, затем – из Сухума, а июнь 1945 года встретил уже на Дальнем Востоке, где участвовал в войне с Японией, а после ее окончания остался служить во Владивостоке вплоть до демобилизации в 1951 году. Поступил в куйбышевский Политехнический институт, по окончании которого был распределен в нефтедобывающую организацию в Куйбышевской области. Затем был приглашен инженером в институт «ГипроВостокНефть», откуда и ушел на заслуженный отдых.



«Я был молод, когда призвали на фронт, но не задумываясь отправился защищать свою Родину. Ведь это долг каждого человека. Приятно, что не забывают. Для меня, как и для всех ветеранов Великой Отечественной войны, эта медаль очень дорогая награда. Это возможность передать историческую память будущим поколениям», – отметил боевой летчик, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Дмитриев.

Фото: администрация Самары