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Иван Носков почтил память погибших сотрудников ОВД

8 ноября 2024 14:58
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В этот день минутой молчания воздали должное сотрудникам, кто рисковал собой ради спокойствия и безопасности граждан. 

В пятницу, 8 ноября, в Самаре на улице Куйбышева, 42 прошла церемония возложения цветов к мемориальному комплексу, приуроченная ко Дню сотрудника органов внутренних дел. 

Почтить память погибших при выполнении служебного долга и возложить цветы пришли губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев,  депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков, представители правоохранительных органов, руководители силовых и надзорных ведомств, сотрудники и ветераны органов внутренних дел, жители города.

В этот день минутой молчания воздали должное сотрудникам, кто рисковал собой ради спокойствия и безопасности граждан. 

«Я хочу от всей души сказать спасибо каждому сотруднику, который дает нам возможность жить в безопасности - ходить на работу, гулять, отдыхать. Тем, кто в любой день, в любое время суток, в любую погоду выполняют свою работу. Людям, которые всю свою жизнь отдают служению, каждый день защищая нас. Поэтому важно понимать сложность, значимость и ответственность этой работы», - отметил Иван Носков. 

За историю органов внутренних дел Самарской области при исполнении служебных обязанностей погибло 352 сотрудника – многие из них ушли и не вернулись с фронта во времена Великой отечественной войны. 57 жизней унес пожар 1999 года, произошедший в здании ГУВД Самарской области. 

«Больше двадцати сотрудников погибли на Северном Кавказе, многие - при задержании опасных преступников. Этот день посвящен памяти всех этих полицейских, отдавших свои жизни служению Отечеству», - отметил начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области Дмитрий Баев.

Напомним, что возложение цветов проходит на месте пожара в здании ГУВД Самарской области. Сейчас там возведён мемориальный комплекс, который включает в себя храм-часовню Святого Александра Невского, Вечный огонь, а также стелу с именами служителей внутренних дел Самарской области, павших во время исполнения своих служебных обязанностей.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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