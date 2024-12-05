Иван Носков наградил волонтеров движения «САМБАТ»

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5 декабря в России отмечается День волонтёра. Накануне памятной даты исполняющий обязанности Главы города Иван Носков, вместе с заместителем председателя Совета ветеранов СВО Маратом Милюковым, посетил штаб волонтёрского движения «САМБАТ». Врип Главы Самары поздравил членов общественной организации и вручил Нагрудные знаки и почетные грамоты 3-й степени Главы г.о. Самара за активное участие и личный вклад в оказание помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, и гражданскому населению Донбасса.

«Эти люди – настоящие волонтеры, в полном смысле этого слова. Те, кто работает не «для галочки». Члены общественной организации одними из первых начали оказывать поддержку самарским защитникам, отправляя на передовую все необходимое. Получил искреннее удовольствие от общения с этими людьми. Их деятельность достойна глубочайшего уважения!», - поделился Иван Носков.

Общественная организация «САМБАТ» была создана Виктором и Юлией Романовыми. Сейчас в штабе, который находится на улице Кабельной 45Б, развернут настоящий цех: здесь собирают и сортируют гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, готовят сублимированные продукты, делают сухой «душ» для бойцов, который пользуется большим спросом на передовой: «Спустя время после начала работы организации мы решили, что останавливаться только на сборе гуманитарной помощи нельзя. Спектр поддержки сильно расширился – открыли технологические направления. Сейчас изготавливаем на 3Д-принтере детали для БПЛА и РЭБ, отправляем их на фронт, снабжаем также запчастями, которые находим в Самаре и регионе. Проводим и патриотическую работу с учебными заведениями губернии. Приезжаем к учащимся с музеем «Эхо войны Самбат», который включает в себя экспонаты с фронта, подписанные нашими ребятами», - рассказал руководитель общественной организации «САМБАТ» Виктор Романов.

Волонтерское движение продолжает собирать и отправлять гуманитарную помощь. Сейчас есть потребности в парафине для изготовления окопных свечей, компонентах для оказания первой помощи, медицинских препаратах. Полную информацию о том, какая поддержка необходима, можно получить на официальном сайте организации – самбат.РФ, в соцсетях или по номеру телефона круглосуточной горячей линии – 202-01-12. Волонтеры также собирают и отправляют личные посылки на фронт. На сегодняшний день руководитель движения отвез более 200 тонн гуманитарного груза.

Обсудили во время встречи и поддержку организации. Виктор Романов отметил, что в швейный цех нужны специалисты и материалы. Зампредседателя Совета ветеранов СВО Марат Милюков рассказал, что для помощи можно привлечь учащихся профильного колледжа: «Это отличная практика для молодых студентов. Возьму на себя переговоры», - подчеркнул Милюков.

Совет ветеранов СВО в ближайшее время также начнет знакомиться со всеми пунктами сбора гумпомощи, чтобы составить четкое представление о потребностях бойцов и возможностях волонтеров.

Фото: Администрация Самары