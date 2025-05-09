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Иван Носков: «День Победы – это свидетельство нашей несгибаемой воли и бесконечной любви к Родине»

9 мая 2025 11:58
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Иван Носков: «День Победы – это свидетельство нашей несгибаемой воли и бесконечной любви к Родине»

Утром 9 мая на площади Славы состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». 

Почтить память героев 1941-1945 годов пришли жители города, ветераны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий и специальной военной операции, представители общественных организаций и администрации города Самара, промышленных предприятий, вооруженных сил и правоохранительных органов. Участие в церемонии принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Самары Иван Носков и председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

«Победа в Великой Отечественной войне складывалась из больших и малых сражений и подвигов. Из мужества каждого солдата, силы духа жителей блокадного Ленинграда, несгибаемой храбрости партизан и трудовой доблести тех, кто остался в тылу, ждать домой своих победителей. Сегодня внуки и правнуки солдат Великой Отечественной войны снова встали единым строем в зоне специальной военной операции. Мы снова не захотели мириться с вторжением на нашу землю, на землю наших предков. И День Победы для нас – это не просто праздник, это свидетельство нашей несгибаемой воли и бесконечной любви к Родине», - сказал глава города Самара Иван Носков. 

В годы войны на фронт ушли более полумиллиона уроженцев Куйбышевской области, а сам город стал «запасной столицей». Здесь было развернуто промышленное производство: выпущено 32 тысячи легендарных штурмовиков ИЛ-2, 70 тысяч минометов и 5 миллионов артиллерийских снарядов. Сотни раненых бойцов прошли лечение в 54-х госпиталях, развернутых в областной столице.

«Вся наша страна, все прогрессивное мировое сообщество празднуют День Победы. День, который наша армия и весь советский народ приближали, преодолевая смерть, трудности, голод и холод, погибая, но двигаясь вперед. Долгожданная Победа наконец наступила. Фашизм был уничтожен, свобода и независимость Родины завоеваны страшной ценой убитых, погибших от ран, замученных в стенах концлагерей, умерших от голода в блокадном Ленинграде. Поэтому сегодня мы храним героическую историю нашего народа, подвиг наших предков», - сказал председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

Отметим, что в этом году на одну из мемориальных плит на площади Славы занесено имя Героя Российской Федерации, погибшего участника СВО, штурмана вертолета МИ-28, уроженца Сызрани Азиза Кудрякова. Он отправился выполнять боевые задачи с самого начала специальной военной операции. В марте 2024 года за боевые заслуги и уничтоженную технику врага он был представлен к званию Героя РФ, но принять награду при жизни не успел. Гвардии старший лейтенант героически погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО 25 июля 2024 года.

Память всех, кто пал в боях Великой Отечественной войны, кто погиб, отстаивая свободу и независимость Родины в локальных конфликтах и специальной военной операции, самарцы почтили минутой молчания. 

Напомним, основные праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, сегодня проходят на площади КуйбышеваЭто традиционный военный парад, шествие колонны «Бессмертного полка» и праздничный концерт, который начнется в 17:00.

Фото: горадминистрация

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