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IT-работодателям в Самаре неважны специальности и факультет кандидатов, важен только вуз

18 сентября 2024 10:56
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IT-работодателям в Самаре неважны специальности и факультет кандидатов, важен только вуз

У врачей важнее специальность, у программистов — вуз. Каждый второй выпускник вуза 2019—2024 годов сталкивался с вопросами о факультете или специальности при трудоустройстве. Чаще всего об этом рассказывали врачи, учителя, бухгалтеры и экономисты, инженеры, а также юристы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие выпускники вузов 2019—2024 годов и рекрутеры из Самары.

По словам рекрутеров, факультеты и специальности у претендентов с высшим образованием выясняют 78% работодателей. Среди выпускников вузов 2019—2024 годов с вопросами о факультетах и специальностях при последнем трудоустройстве сталкивался каждый второй. У кого чаще всего выясняют такую информацию: это бухгалтеры и экономисты, ИТР, а также медики и педагоги. При этом надо понимать, что работодатели на SuperJob видят специальность/факультет, который закончил соискатель, в его резюме. У тех, кто пришел в компанию по другим каналам, эту информацию приходится уточнять.

Как часто требования и пожелания вакансий содержат список подходящих факультетов и специальностей. Следует учитывать, что есть отрасли, жестко регламентированные законом. Например, врачи не могут работать не по профилю: их специализация требует периодического подтверждения. У педагогов чуть более гибкая система: представить, что учитель математики преподает английский, все-таки возможно (хотя бы для сельской школы, но и здесь какая-никакая «корочка» с педагогических курсов переквалификации все же потребуется). При этом вакансии для врачей максимально формализованы: практически 100% из них содержат название специальности. А вакансии для учителей не всегда формальны — описания специализаций содержат только 12% из них, впрочем, не составляет труда догадаться, какой факультет должен закончить учитель математики или русского языка.

Вакансий, содержащих названия факультетов и специальностей, в следующих профессиональных группах очень мало, менее 1%. Проанализировали, зачем отдельные компании все же указывают их и что хотят выяснить, когда спрашивают, какой факультет оканчивали соискатели.

Когда уточняют факультет у бухгалтеров и экономистов, речь в большинстве случаев о том, чтобы отсечь совсем неподходящих — не имеющих отношения к сфере финансов и экономики.

У ИТР в производстве и строительстве факультеты в основном выясняют работодатели из «узких» отраслей (энергетики, электронщики, железнодорожники, строители мостов, метростроевцы и проч.).

В правовой сфере факультет чаще спрашивают у юристов-международников.

В продажах и закупках специальность по диплому важна для сфер, торгующих узкопрофильными товарами (например, станками, энергетическим и точным оборудованием, медицинскими изделиями и проч.) — отличное знание товарных групп здесь необходимо.

При найме руководителей и директоров опять же узкие сферы деятельности рассматривают факультеты и специальности как гарантию понимания специфики компании и рынка.

При подборе программистов главное — какой вуз окончил соискатель. Выпускников МФТИ, ИТМО, МГУ, Бауманки, МИФИ и ВШЭ разбирают со студенческой скамьи, и неважно, какой факультет они окончили: мехмат, физмат или компьютерных технологий. Если у кого и могут работодатели поинтересоваться специальностью, так это у претендующих на позиции стажеров (на стажировки берут преимущественно студентов IT-факультетов).

Что еще важно: факультет/специальность чаще выясняют у впервые претендующих на ту или иную должность без стажа работы в отрасли компании, а при наличии опыта по профилю внимание к специализации в вузе уже не столь пристальное.

Время проведения: 5—23 августа 2024 года.

Теги: Опрос

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