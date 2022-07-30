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Исторический парк «Россия — Моя история» в Самаре посетили дети из Луганской народной республики

30 июля 2022 15:19
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Для гостей были проведены две тематические экскурсии, рассказывающие об истории нашего города в разные его периоды.

Исторический парк «Россия — Моя история» в Самаре посетили дети из Луганской народной республики.
Школьники приехали с образовательным визитом по программе, подготовленной преподавателями Самарского государственного социально-педагогического университета в рамках проекта «Университетские профильные образовательные смены», реализуемого Министерством просвещения РФ и Министерством образования и науки РФ.

В Историческом парке «Россия - Моя история», с использованием мультимедийного оборудования, для гостей были проведены две тематические экскурсии, рассказывающие об истории нашего города в разные его периоды: «Самара: от крепости до губернии» и «Город, где рождаются ракеты». А также,  в конференц-зале для школьников был проведен образовательный квиз «В сердце России» об истории Самарской губернии, о животном мире Жигулевского заповедника и культурных объектах региона.

6 августа запланировано еще одно посещение парка в рамках данной образовательной программы. В ходе обзорной экскурсии школьники познакомятся с историей города, который в различные временные периоды носил статус запасной, шоколадной и космической столицы, сообщает пресс-служба Исторического парка "Россия-моя история".

 

Фото:   пресс-служба Исторического парка "Россия-моя история"

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