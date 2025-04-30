Исправительные учреждения УФСИН СО посетили зампрокурора, УПЧ в регионе и члены Общественной наблюдательной комиссии

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Заместитель прокурора Самарской области Дмитрий Цымлов, уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина и члены Общественной наблюдательной комиссии посетили исправительную колонию №6 и областную туберкулезную больницу УФСИН России по Самарской области, в сопровождении заместителя начальника УФСИН Александра Горяинова.

Во время визита в исправительную колонию №6 проверены условия содержания осужденных, организация трудовой деятельности и процесс обучения, а также система медицинского обслуживания. В туберкулезной больнице руководство надзорного органа ознакомилось с лечебно-диагностическим процессом, условиями пребывания пациентов и мерами по соблюдению их прав.

По завершении визита состоялся комиссионный прием осужденных, в ходе которого были предоставлены консультации по интересующим вопросам в рамках действующего законодательства.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО.