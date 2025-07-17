Интуиция при трудоустройстве подводила 19% самарцев

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города с опытом трудоустройства.



Насколько можно доверять интуиции в карьере? 9 из 10 самарцев руководствуются ей при устройстве на работу: 44% делают это часто, 45% — иногда.



Мужчин и женщин, прислушивающихся к интуиции, примерно поровну. Наиболее уверены в своем чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет (96%).



49% из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявили, что она их не подводила. Еще у 15% результат даже превзошел ожидания. А вот 19% признались, что зря доверились интуиции: новое место работы не оправдало надежд.

Время проведения: 30 июня — 7 июля 2025 года