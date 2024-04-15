Инспекторы ГИМС СО проводят со школьниками занятия по правилам безопасности у воды в весенний период

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С целью предупреждения происшествий на водоемах с участием детей инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области посещают образовательные учреждения, где проводят с учащимися занятия по вопросам безопасного поведения на водных объектах.

Несколько дней назад учащиеся школ Сызрани и Самары узнали об основных правилах безопасности при нахождении вблизи водных объектов в весенний период.

Ребята вместе со специалистами обсудили происшествия, которые могут случиться на водоемах в период таяния льда, и способы их предотвращения. Инспекторы ГИМС настоятельно рекомендовали школьникам неукоснительно соблюдать правила безопасности, напомнили номера телефонов экстренных служб и раздали памятки.

Подобные уроки призваны предотвратить несчастные случаи на воде в период половодья и паводка, ведь безопасность детей во многом зависит и от них самих, их знаний, умений и поведения в критической ситуации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО