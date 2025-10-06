Я нашел ошибку
Главные новости:
Программа слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие «серебряного» добровольчества в муниципальных образованиях региона. 
Третий Межмуниципальный слет «серебряных» добровольцев губернии принимает Кинельский район
В число лидеров рейтинга литературных клубов в рамках проекта «Чтецкие программы» за сентябрь вошла школа № 10 Отрадного. 
Школа Самарской области вошла в число регионов-лидеров сентября по ведению школьных литературных клубов
Самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков».
Самарские промышленники поделились успешным опытом по внедрению бережливого производства
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.
«РКС-Самара»: более 28 тысяч самарцев не платят за воду и канализацию более трех месяцев
Каждый из участников нарисовал защитников правопорядка такими, какими они видят своих родителей на службе. 
Самарские транспортные полицейские провели отборочный этап конкурса детского рисунка
Пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности.
Инспекторы ГИМС СО призывaют любителей осенней рыбaлки к осторожности
Всего на территории региона будет работать 36 специально организованных площадок для проведения тестирования.
Самарская область примет участие во Всероссийском аграрном диктанте
На отборочном этапе участникам предстоит ответить на 15 вопросов.
Всероссийская викторина «История будущего» пройдет в губернии на трёх площадках
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Инспекторы ГИМС СО призывaют любителей осенней рыбaлки к осторожности

6 октября 2025 15:33
88
Пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности.

В осенний период внимание спасателей к водным объектам не снижается. В самом разгаре сезон осенней рыбалки. На водоемах региона традиционно появляется большое количество рыболовов. Между тем пребывание у воды и на воде в холодное время года также требует соблюдения определённых правил предосторожности.

2 октября произошло происшествие на воде. Из реки Ахтуша в районе н.п. Ермаково Ставропольского района сотрудниками полиции был извлечен погибший 83-летний мужчина.

Чтобы избежать трагических случаев, рыболовам необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Помните, что алкоголь – главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными.

Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды –при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега.

Осень является самым непредсказуемым временем года, когда тихий и солнечный день за несколько минут может перейти в дождь и штормовой ветер. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

Главное при ловле с лодки – уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.

Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла.

Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды.

Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» на острый край подводной коряги может привести к самым печальным последствиям.

Если при ловле с лодки вдвоем появилась необходимость поменяться местами, то следует делать это не спеша, несколько пригнувшись для поддержания равновесия, без резких движений, чтобы не накренить лодку и не залить ее водой. Если на водоеме гуляет высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами. Будьте предельно осторожны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО

 

Фото:  freepik.com

Теги: МЧС Самара

