Инспекторы ГИМС СО призывaют любителей осенней рыбaлки к осторожности

88

В осенний период внимание спасателей к водным объектам не снижается. В самом разгаре сезон осенней рыбалки. На водоемах региона традиционно появляется большое количество рыболовов. Между тем пребывание у воды и на воде в холодное время года также требует соблюдения определённых правил предосторожности.

2 октября произошло происшествие на воде. Из реки Ахтуша в районе н.п. Ермаково Ставропольского района сотрудниками полиции был извлечен погибший 83-летний мужчина.

Чтобы избежать трагических случаев, рыболовам необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Помните, что алкоголь – главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными.

Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды –при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега.

Осень является самым непредсказуемым временем года, когда тихий и солнечный день за несколько минут может перейти в дождь и штормовой ветер. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

Главное при ловле с лодки – уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.

Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла.

Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды.

Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» на острый край подводной коряги может привести к самым печальным последствиям.

Если при ловле с лодки вдвоем появилась необходимость поменяться местами, то следует делать это не спеша, несколько пригнувшись для поддержания равновесия, без резких движений, чтобы не накренить лодку и не залить ее водой. Если на водоеме гуляет высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами. Будьте предельно осторожны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО

Фото: freepik.com