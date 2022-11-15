Инспекторы ГИМС СО предостерегают от выхода на неокрепший лед водоемов

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Совсем скоро наступит период ледостава. Как правило, водоемы при становлении льда замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах и прудах лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Ежегодно тонкий лед становится причиной несчастных случаев.

Так, в последние 2 месяца прошлого года зарегистрировано 7 происшествий на воде. Погибли 8 человек, такое же количество людей пострадало.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС регулярно проводят профилактическую работу, направленную на предотвращение гибели на воде. В осенне-зимний специалисты рассказывают гражданам об опасности, которую представляет собой первый лед и предостерегают от выхода на него.

Чаще всего происшествия происходят с детьми и рыбаками. Дети без присмотра взрослых выходят на водоемы в период ледостава, забывая, что хрупкий лед на реках и прудах не место для игр. Задача родителей предостеречь детей от опасностей. Для этого следует обучить ребенка правилам поведения вблизи водоемов, и не разрешать им выходить на неокрепший лед.

Рыбакам инспекторы ГИМС рекомендуют не торопиться на рыбалку в период становления льда, а дождаться крепких, устойчивых морозов, при которых образуется прочный ледяной покров, и риск провалиться в воду станет значительно меньше.

Фото: ГУ МЧС СО