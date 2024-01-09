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Инспекторы ГИМС продолжают предупреждать жителей региона об опасности выхода на лед водоемов

9 января 2024 15:10
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Они провели профилактический рейд в Красноглинском районе.

Согласно ледовой обстановке на реках Самарской области еще продолжается процесс ледообразования. На реках Чапаевка и Самара наблюдается ледостав, Большой Кинель – неполный ледостав. На реке Волга в районе городов Тольятти и Сызрань – ледостав, в районе города Самара – торосы, ледостав с промоинами, у села Зольное – неполный ледостав.

В новом году инспекторы государственной инспекции по маломерным судам продолжают предупреждать жителей региона об опасности выхода на лед водоемов.

В ходе рейдов по берегам местных акваторий сотрудники МЧС рассказывают гражданам об основных мерах предосторожности и правилах поведения вблизи водных объектов.

На днях, в Красноглинском районе инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с самарцами, прогуливающимися вдоль береговой линии реки Волги, и рыбаками. Специалисты раздали всем памятки безопасности и настоятельно рекомендовали любителям подледной рыбалки выходить на лёд только при благоприятной погоде с хорошей видимостью и толщине льда не менее 10 см. Перед походом на рыбалку не забыть предупредить близких о своем местонахождении, иметь при себе средства связи и необходимое снаряжение.

Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они часто играют на льду водоемов. Такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставлять их одних, рассказать об опасности игр на льду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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