Инклюзивный бальный вечер под названием «Ожившие страницы Венеции» пройдёт в Самаре

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Инклюзивный бальный вечер под названием «Ожившие страницы Венеции» пройдёт в первый день работы Поволжского книжного фестиваля, который будет проводиться с 8 по 11 февраля в выставочном центре «Экспо-Волга». Под руководством опытных хореографов все желающие смогут обучиться новым для себя бальным танцам, а также узнать интересные факты о «жемчужине Адриатики» (это одно из множества образных названий Венеции) и поучаствовать в весёлом танце-игре.

Организатором бального вечера является АНО «Лаборатория современной культуры», специалисты которой уже много лет занимаются проведением инклюзивных балов, в которых наравне могут участвовать люди с различными формами инвалидности и без неё. В Самаре подобные балы проходят с 2014 года, а недавно эта социальная практика получила широкое распространение и в других регионах нашей страны: в ноябре-декабре 2023 года «Лаборатория современной культуры» стала организатором второй межрегиональной акции «Инклюзивные балы России», в которой, помимо Самары, приняли участие ещё 12 городов, а общее количество участников превысило полторы тысячи человек.

Теперь и у посетителей Поволжского книжного фестиваля будет возможность стать частью этого масштабного бального движения, попробовать свои силы в исполнении салонных танцев XIX века и, возможно, присоединиться к одному из следующих самарских инклюзивных балов. Для этого нужно лишь прийти в выставочный центр «Экспо-Волга» в четверг, 8 февраля, и к 18 часам подняться на второй этаж, где и будет проходить бальный вечер «Ожившие страницы Венеции».

На мероприятии будет действовать упрощённый бальный дресс-код: для дам отличным вариантом станет платье не выше колена без откровенных декольте и больших разрезов, для кавалеров – брюки (предпочтительно черные), рубашка пастельных тонов, жилетка или пиджак и какой-либо шейный аксессуар. Удобная вторая обувь – по возможности. Для дам и кавалеров будут предусмотрены раздельные гримёрки. Желающие могут также взять с собой красивые или весёлые маски, чтобы почувствовать себя участниками настоящего венецианского карнавала!

Место проведения мероприятия:

Выставочный центр «Экспо-Волга», ул. Мичурина, 23А, второй этаж

Дата и время: 8 февраля (четверг), с 18 до 20 часов

Участие в бальном вечере и вход на книжный фестиваль бесплатные

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