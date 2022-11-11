Игроки "Крыльев Советов" передали корма для животных приюту "Флагманвет"

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На матче 13-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Сочи" наш клуб провел акцию совместно с приютом для животных "Флагманвет". Все болельщики могли посетить выставку кошек и стать их хозяином.

В перерыве матча генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Вадим Андреев, заместитель генерального директора по финансам и экономике Инна Давлетшина и директор самарского магазина "Бетховен" Ольга Шаманаева вручили сертификат на корма для животных основателям приюта "Флагманвет" Инне Тарасенко и Яне Денисовой.

Сегодня футболисты "Крыльев Советов" Илья Гапонов и Александр Коваленко посетили приют и передали корма для животных от самарского магазина "Бетховен". После встречи игроки прогулялись с собаками из приюта.

– Сегодня услышали много трогательных историй, у каждого животного здесь непростая судьба. От такого слезы на глаза наворачиваются. Знаю, что клуб помогает этому приюту не первый год. Уверен, что наши болельщики тоже не остаются в стороне и по возможности помогают приюту, – отметил Александр Коваленко.

Подробности о работе приюта и о том, как можно ему помочь – на официальном сайте "Флагманвета", сооющает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"