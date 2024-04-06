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Игорь Осинькин: Сегодня очень сложный матч

6 апреля 2024 20:45
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Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после выездного матча с "Уралом".

Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после выездного матча с "Уралом".

– Последние туры "Урал" был боевитой и очень хорошо организованной командой. Подавить соперника своим умением вести единоборство, контролировать игру соперника за счет того, чтобы не могли разогнаться. Мы это напрямую ощутили. Конечно, внимательно смотрели матч со "Спартаком". Пытались сделать выводы. Первый тайм не получился, после забитого гола стали слишком глубоко играть и удерживать счет, что нельзя делать. Отсюда – стандартные положения у наших ворот. Второй тайм лучше. Могли совершенно иначе говорить, не будь этого удаления. Команда хозяев очень агрессивно вела себя в единоборствах на протяжении всей встречи. Градус борьбы вылился в это удаление. Уверен, что "Урал" останется в РПЛ. Здесь есть всё для этого.

– С прошлого сезона отвыкли от пенальти из-за необязательной игры рукой. Какую работу проводили в прошлом сезоне и что нужно делать сейчас, чтобы исключить это?

– Мельком посмотрел этот момент. Шальные пенальти, где мяч из кучи попадает в руку, сложно анализировать. В прошлом году судьи нас испугали и запутали, мы не понимали откуда эти пенальти. В этом году – лучше, понятнее. Это не только российская заслуга, но и рекомендации ФИФА.

– Готовились к стандартам и аутам?

– Да, мы готовились специально ко всем моментам. Но аутов, которые вылились со второй минут, их количество было очень огромное. Отсюда – давление и напряжение, которое было у соперника. Мы не хотели в это ввязываться. Но соперник играл в такую игру с преимуществом.

– "Крылья" не так ярко начали весеннюю часть чемпионата. С чем это связываете?

– Связываю с тем, что очень в хорошей форме наши соперники. Попрекнуть команду за ничью с "Зенитом"? Скажу так: четыре матча с такими соперниками, мы набрали 4 очка. Мы на 90% не будем играть стыковые матчи, поэтому в целом всё идет по плану.

– "Крылья" вторые по забитым мячам в чемпионате. В чем секрет?

– Реализация повыше в этом году, чем в прошлом сезоне. Сказать, что на голову стали сильнее не можем. В этом достаточно ровном сезоне берем свое. Царапаемся. Сегодня очень сложный матч, мы ранее гораздо чище побеждали. Таких матчей за сезон бывает немного. Эти матчи иногда даже дороже.

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС" 

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Самара

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