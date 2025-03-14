Игорь Комаров: «Духовный суверенитет важен так же, как государственный»

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14 марта 2025 года в Ульяновске полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в 75-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО под председательством координатора, председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина. Самарскую область на заседании Ассоциации представил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

В повестке заседания было рассмотрено два основных вопроса: стратегия развития беспилотной авиации и реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в регионах Приволжского федерального округа. Игорь Комаров подчеркнул: «Духовный суверенитет важен так же, как государственный. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что духовно-нравственные ценности – это основа нашего общества, залог его развития. В Приволжском федеральном округе мы уделяем этому особое внимание, в том числе через окружные общественные проекты. Сегодня «Гвардеец», «Герои Отечества», Спартакиада кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья» и другие программы создают условия для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к традициям и гражданской ответственности. Мы будем и дальше поддерживать такие инициативы».

В ряде регионов ПФО работают советы по защите традиционных ценностей при главах субъектов или исполнительных органах власти. В Самарской области также формируется Совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти при Губернаторе Самарской области.

В ходе заседания было предложено ввести в образовательные программы учреждений СПО и вузов дисциплины, формирующие у молодежи семейные ценности и ответственное отношение к родительству, уделить особое внимание сохранению русского языка, ограничив избыточное употребление иностранной лексики, и усилить работу по интеграции мигрантов.

«В рамках Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» установлено, что не менее 70% (к 2036 г. – не менее 80%) проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых госинститутами развития, должно отвечать задачам продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Эти показатели могут быть закреплены в документах стратегического планирования регионального уровня», – отметил Игорь Комаров.

Прозвучавшие на заседании предложения будут направлены в Федеральное Собрание Российской Федерации.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО