Идею отмены НДФЛ для многодетных семей поддержали 55% самарцев

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, поддерживают ли горожане подобную инициативу. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Налоговые преференции для многодетных семей поддержали 55% самарцев. Против отмены НДФЛ для работающих родителей многодетных семей выступили 24% опрошенных. По их мнению, «многодетные семьи имеют достаточное количество поддержки».



Инициативу об отмене НДФЛ для многодетных семей горожане с детьми поддерживали чаще бездетных (61 и 49% соответственно). Мужчины одобряли идею чаще женщин (57 и 52%). Больше всего же сторонников нулевой ставки НДФЛ для родителей многодетных семей — среди респондентов в возрасте до 34 лет (60%).



Время проведения: 9—10 ноября 2023 года