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Идет прием заявок на участие в конкурсе на соискание просветительской премии «Знание»
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Идет прием заявок на участие в конкурсе на соискание просветительской премии «Знание»

11 августа 2022 14:52
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Заявки принимаются до 4 сентября.

Несколько тысяч заявок поступило из разных уголков России от желающих принять участие в конкурсе на соискание просветительской премии «Знание». Лауреатами станут просветители, просветительские проекты и компании, которые будут высоко оценены экспертами и почётным жюри.

Премию учредили в прошлом году для признания достижений российских деятелей просвещения: преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, других выдающихся людей, а также просветительских проектов из разных областей, компаний и СМИ. Номинированные деятели, компании и проекты пройдут многоступенчатый независимый отбор, а наиболее интересные кейсы представят почётному жюри на очном этапе в ноябре.

 Заявки принимаются до 4 сентября на сайте.

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