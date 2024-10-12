И.о. главы Самары Иван Носков проверил ход работ по модернизации теплотрасс

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Это первая ознакомительная поездка и.о. руководителя администрации Самары по городу. Носков подчеркнул: главная задача - подготовить Самару к зимнему периоду.



- На следующей неделе буду проверять готовность дорожных и коммунальных служб к зимнему сезону. Это и смотр техники, и ее маршрутов.



Иван Носков пообщался с жителями Самары и поделился впечатлениями о городе.



- Впечатления разные. Безусловно, Самара - красивый древний город, есть на что посмотреть, чем-то действительно хочется любоваться. Но и проблемы тоже видны.

Фото: пресс-служба Правительства СО