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Хозяев квартир хотят наказывать за поведение гостей и арендаторов

10 июля 2021 11:38
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Хозяев квартир хотят наказывать за поведение гостей и арендаторов

Депутаты Госдумы разработали поправки в Жилищный кодекс, согласно которым собственники квартир будут нести ответственность, если их гости, арендаторы и другие лица, допущенные в квартиру, будут нарушать права соседей. Проект поправок опубликован на сайте нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

"Смысл этого законопроекта в том, что ответственность за поведение лиц, допущенных к пребыванию или проживанию в помещении, возлагается на собственника", - пояснила адвокат Гузель Жубарова. Уведомление соседей о начале в квартире ремонтных работ тоже ложится на него, добавила она.

Законопроект носит выраженный социальный характер и направлен на защиту интересов соседей в многоквартирных домах от незаконных действий арендаторов и нанимателей помещений, как жилых, так и не жилых, но необходимо обратить внимание на ряд моментов, отметил управляющий партнер юридической компании "Генезис" Артем Денисов.

"В целом цель законопроекта ясна – дать соседям, управляющим компаниям или ТСЖ дополнительные рычаги воздействия на собственников помещений в случае, если они сдают эти помещения в аренду. Сделать так, чтобы собственники отвечали за своих нанимателей и арендаторов, если те ведут себя некорректно по отношению к соседям, вредят общему имуществу дома. При этом ясно, что формулировки законопроекта будут дорабатываться. В целом предлагаемый законопроект также направлен на выведение из тени взаимоотношений между собственниками жилых помещений и нанимателями. Минус законопроекта в том, что он сделает более строгим отбор собственниками помещений потенциальных нанимателей жилья, что может привести к усложнению поиска нанимателями подходящего жилья, большему числу отказов в найме, а также к повышению цены на аренду жилья", - пояснил он.

Теги: арендаторы госдума квартиры

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