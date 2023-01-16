Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год

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В Самаре определены победители конкурса общественных проектов в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 гг. (Губернаторский проект «СОдействие»).

Решением конкурсной комиссии победителями признаны 94 инициативы населения СО, из них 20 проектов будут реализованы в Самаре. Все инициативы планируется воплотить в жизнь в 2023 году.



Напомним, в 2022 году по Губернаторскому проекту «СОдействие» в Самаре реализовано более 20 проектов. Это новые комфортные площадки для развлечения детей и отдыха взрослых, занятий спортом, выгула и дрессировки собак, территории с отремонтированными проездами, тротуарами и парковочными местами.



Победители первого конкурса общественных проектов в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» в Самаре на 2023 год:

https://samadm.ru/media/news/41423/