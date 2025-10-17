Губернатор Вячеслав Федорищев посетил приемные семьи в Кошкинском районе

141

В пятницу, 17 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работал в муниципальных образованиях региона. Первым стал Кошкинский район.

В рамках рабочей поездки глава региона посетил две приемные семьи, которые с сентября текущего года воспитывают детей, прибывших из Запорожской области.

Губернатор подчеркнул, что поддержка таких семей является особой миссией, приоритетом для областного правительства, а работа в этом направлении ведется при поддержке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

На встрече приемные родители и дети рассказали Вячеславу Федорищеву о своих увлечениях, любимых занятиях и семейных традициях, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.

Так, в семье Брюхановых принято в православные праздники всем вместе собираться за большим столом. Глава семейства Петр Петрович и его супруга Марина Геннадиевна в браке 35 лет. За годы совместной жизни они воспитали 23 ребенка, 19 из которых – приемные. Многие уже выросли. Сейчас в их доме проживают 12 детей, в их числе семеро ребят из Запорожской области. Самому младшему – 5 лет.

«Счастье, наше счастье, в детях. Мы их любим, общаемся, и с ними становимся даже моложе, – подчеркнула Марина Брюханова. – На протяжении многих десятилетий у нас соблюдаются семейные традиции. Прививаем детям веру, любовь к Родине и друг другу».

Есть в семье и свои принципы воспитания. По словам приемных родителей Брюхановых, все строится на духовной основе. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Их старший сын Дмитрий в 2023 году отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Именно он и попросил родителей взять в семью детей из Запорожья. Еще один сын, Серафим, проходит срочную службу в рядах Российской армии. Главным же принципом остается разностороннее развитие детей, формирование трудовых навыков и раскрытие их творческих возможностей: ребята посещают образовательные организации, успешно занимаются музыкой в детской школе искусств. С большим удовольствием ребята ходят воскресную школу.

Вячеслав Федорищев принял решение оказать семье Брюхановых адресную поддержку, вручив им новый автомобиль «Лада Ларгус», который поможет решить транспортный вопрос многодетной семьи. Кроме того, губернатор поручил исполнить детские мечты – в ближайшее время ребята получат велосипеды и самокаты.

Также новый автомобиль получит и многодетная семья Трифоновых. В настоящее время Александр Николаевич и Лариса Анатольевна воспитывают 8 детей, из которых 7 – приемные. Всего за 13 лет совместной жизни они воспитали 14 ребят.

«Сначала у нас было двое своих детей. Муж из многодетной семьи, я тоже. Решили взять одну девочку, потом еще… А сейчас у нас уже трое внуков, – рассказала Лариса Трифонова. – Когда все дети приезжают, это такое счастье. Мы счастливы».

Месяц назад супруги приняли двоих ребят из Запорожской области.

«Дети доброжелательные, замечательные, умнички, – отметила Лариса Анатольевна. – Они готовы нам всем помочь, но еще таких навыков у них нет. Мы их учим. В школу ходят. От учителей только хорошие отзывы».

Супруги поделились с главой региона своими секретами семейного благополучия, среди которых взаимопомощь и уважение. Ребята же рассказали об увлечении спортом. По решению губернатора дети Трифоновых также получат велосипеды.

Отметим, поддержка многодетных семей – приоритетная задача, обозначенная Президентом России Владимиром Путиным. В Самарской области Указом губернатора 2025 год объявлен Годом многодетной семьи, и последующее десятилетие посвящено этой теме. В настоящее время в регионе более 42 тыс. семей имеют статус многодетной.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области